Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tháp V5, Sunrise City, 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi nhằm tăng doanh thu, thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện tại.

Quản lý vận hành gian hàng trên TikTok, Shopee, Lazada, Facebook, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà và thông tin sản phẩm chính xác.

Tạo nội dung sản phẩm chuẩn SEO, bao gồm tiêu đề, mô tả, hình ảnh, video theo yêu cầu từng nền tảng TMĐT.

Theo dõi hiệu suất, tối ưu ngân sách quảng cáo, phân tích chỉ số CTR, ROAS, CR và đề xuất giải pháp cải thiện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: Thương mại điện tử, Marketing, Kinh doanh,...

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại điện tử, đặc biệt với các nền tảng: Shopee, Lazada, Facebook,...

Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm trong ngành hàng thực phẩm thiết yếu, FMCG, F&B.

Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai Joint Business Plan (JBP) với nhãn hàng.

Thành thạo các chỉ số đo lường hiệu suất: CTR, ROAS, CPC, Conversion rate...

Tư duy data-driven, kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu, lập báo cáo.

Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp đa phòng ban, chủ động trong lập kế hoạch và ra quyết định.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh

Thưởng tháng 13 + thưởng hiệu quả công việc.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN ngay khi ký HĐLĐ.

Bảo hiểm sức khỏe tư nhân sau khi thử việc.

Được đào tạo, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thă

Phúc lợi khác: team building, quà lễ/tết, khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin