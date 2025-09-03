Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Senco Building S5 - 17 Làng Nghề, Tân Triều, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, định hướng kinh doanh đối với các ngành hàng tại công ty bao gồm: kinh doanh đào tạo tiếng trung, du học Trung Quốc, xuất bản Sách/ giáo trình tiếng Trung, ...;

Quản lý, xây dựng kế hoạch, phương án triển khai, chi phí hoạt động một cách hiệu quả cho từng nhóm và cả phòng KD trên đa kênh bán hàng với cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Xây dựng phương án mở rộng thị trường, phát triển các kênh phân phối sản phẩm

Tổ chức thực hiện việc tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động, và các công tác hỗ trợ trong hoạt động bán hàng trực tiếp.

Quản lý chi phí vận hành quảng cáo, chi phí liên quan hoạt động bán hàng

Đào tạo cho nhân sự cấp dưới về quy trình nghiệp vụ, kỹ năng bán hàng.

Xây dựng đội ngũ nhân sự phát triển thị trường, mở rộng các kênh phân phối đại lý, bán lẻ.

Quản lý hiệu suất làm việc của từng nhân viên. Bố trí giao việc phù hợp với năng lực và thế mạnh nhân sự, phát huy điểm mạnh, cải thiện điểm yếu.

Trình độ: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên lĩnh vực Ngoại thương, Kinh tế, quản trị kinh doanh,...

Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm làm việc trong hoạt động kinh doanh trực tiếp và 3 năm ở cấp quản lý tương đương.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục, đào tạo, xuất bản, bán lẻ, dịch vụ khách hàng.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh.

Có kỹ năng lãnh đạo vững vàng một đội ngũ bán hàng với số lượng đông.

Tại Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 20 triệu – 30 triệu (bao gồm cả lương KPI doanh số)

Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...).

Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo và 3 trao (cơ hội, quyền và ngân sách).

Thu nhập cạnh tranh trên thị trường, theo năng lực và hiệu quả.

Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty.

Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển cá nhân (IDP) của Công ty.

Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác.

