Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 80 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tuyển dụng và tìm kiếm ứng viên phù hợp với nhu cầu của công ty.

• Đăng tin tuyển dụng trên các trang web, diễn đàn và mạng xã hội.

• Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

• Thực hiện các bài kiểm tra năng lực và đánh giá tính cách của ứng viên.

• Lập kế hoạch và tổ chức các buổi phỏng vấn.

• Thực hiện các thủ tục tuyển dụng và làm hợp đồng lao động.

• Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên.

• Cập nhật và cải tiến quy trình tuyển dụng.

• Báo cáo kết quả tuyển dụng cho ban lãnh đạo.

• Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc đào tạo và định hướng nhân viên mới.

• Quản lý các mối quan hệ với các trường đại học và các trung tâm đào tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm.

• Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

• Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

• Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.

• Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

• Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS Thì Được Hưởng Những Gì

• Hỗ trợ mộc thực tập, thời gian làm việc được sắp xếp linh hoạt nếu có giờ học ở trường hoặc việc gia đình.

• Có hỗ trợ lương, có thưởng khi đạt hiệu quả công việc

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

• Có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

• Có nhiều cơ hội tiếp xúc các hoạt động tạo thêm thu nhập nếu có nhu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS

