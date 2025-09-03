Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TechnoPark, Đa Tốn, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing tổng thể cho công ty và từng dự án bất động sản.

Quản lý, điều phối và phát triển đội ngũ marketing (digital, content, event, thiết kế).

Lập và kiểm soát ngân sách marketing cho từng dự án, đảm bảo hiệu quả & tối ưu chi phí.

Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu, chiến dịch quảng cáo, PR, digital marketing, social media, offline marketing.

Chỉ đạo triển khai các hoạt động marketing hỗ trợ kinh doanh: sự kiện mở bán, hội thảo, roadshow, quảng cáo ngoài trời, telesales, CRM.

Theo dõi, đánh giá, phân tích dữ liệu thị trường và hành vi khách hàng để điều chỉnh chiến lược kịp thời.

Xây dựng mối quan hệ với đối tác truyền thông, agency, KOLs, báo chí.

Báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc về hiệu quả hoạt động Marketing.

Thực hiện công việc khác do cấp quản lý trực tiếp giao thêm .

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, trong đó ít nhất 2–3 năm ở vị trí quản lý.

Hiểu biết sâu về marketing dự án bất động sản, đặc biệt ở phân khúc trung & cao cấp.

Có kỹ năng hoạch định chiến lược, phân tích thị trường, quản trị ngân sách.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, huấn luyện & tạo động lực cho nhân viên.

Thành thạo các công cụ Digital Marketing (Google, Facebook, TikTok, SEO, CRM, Automation...). - Năng động, quyết đoán, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: từ 25-35/tháng

Được tham gia trực tiếp vào các dự án bất động sản lớn (Vinhomes, Masterise, Ecopark, Capitaland, ...).

Quyền tự chủ trong xây dựng và triển khai chiến lược marketing.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm theo quy định. - Cơ hội thăng tiến lên Giám đốc Marketing (CMO).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND

