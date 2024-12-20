Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- B97, KDC Nam Long, đường Phú Thuận, P Phú Thuận, Q7, TP.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Lập kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phòng kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty
Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên.
Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ kế toán định kỳ.
Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.;
Quản lý hàng tồn kho, quản lý dòng tiền.
Thực hiện, quản lý và giám sát các nghiệp vụ liên quan ngân hàng: tiền gửi, khoản vay..
Kiểm soát quá trình tạo các loại chứng từ, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;
Giám sát công tác lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc của công ty theo quy định.
Lập báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
Lập và gửi báo cáo thuế định kỳ theo quy định của pháp luật.
Xác định nguồn dự trữ tài chính nội bộ, tiết giảm chi phí cho công ty.
Phối hợp định kỳ với kế toán viên; lập báo cáo tài chính tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
Kế toán trưởng là người trực tiếp thực hiện các giao dịch tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính.
Đề xuất cải thiện những điểm chưa hợp lý trong xử lý công việc của phòng kế toán.
Tính toán lương và các khoản trích theo lương.
Quản lý HĐLĐ của nhân viên và thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình sử dụng lao động.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán-kiểm toán
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp tốt
Kỹ năng thống kê và lưu trữ logic.
Kỹ năng thương lượng tốt
Có thái độ hợp tác và học hỏi.

Tại Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định của Nhà nước.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện,
Chế độ đãi ngộ cho người làm việc gắn bó lâu dài, cơ hội thăng tiến..
Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam

Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Vietmay Home - 48 Phú Thuận, phường Phú Thuận, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (Tầng 2)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

