Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH ZADEZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - B97, KDC Nam Long, đường Phú Thuận, P Phú Thuận, Q7, TP.HCM, Quận 7

Lập kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phòng kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên.

Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ kế toán định kỳ.

Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.;

Quản lý hàng tồn kho, quản lý dòng tiền.

Thực hiện, quản lý và giám sát các nghiệp vụ liên quan ngân hàng: tiền gửi, khoản vay..

Kiểm soát quá trình tạo các loại chứng từ, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;

Giám sát công tác lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc của công ty theo quy định.

Lập báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

Lập và gửi báo cáo thuế định kỳ theo quy định của pháp luật.

Xác định nguồn dự trữ tài chính nội bộ, tiết giảm chi phí cho công ty.

Phối hợp định kỳ với kế toán viên; lập báo cáo tài chính tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

Kế toán trưởng là người trực tiếp thực hiện các giao dịch tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính.

Đề xuất cải thiện những điểm chưa hợp lý trong xử lý công việc của phòng kế toán.

Tính toán lương và các khoản trích theo lương.

Quản lý HĐLĐ của nhân viên và thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình sử dụng lao động.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

2 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán-kiểm toán

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp tốt

Kỹ năng thống kê và lưu trữ logic.

Kỹ năng thương lượng tốt

Có thái độ hợp tác và học hỏi.

Được hưởng đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định của Nhà nước.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện,

Chế độ đãi ngộ cho người làm việc gắn bó lâu dài, cơ hội thăng tiến..

Du lịch hàng năm.

