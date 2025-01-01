Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books

banner-company

Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books

10 - 24 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books

✅ Bác Nhã là một thương hiệu sách ngoại ngữ chính thức thành lập vào tháng 4 năm 2020. Đi cùng với sự hợp tác ngày một lớn mạnh giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhu cầu về sách và học liệu tiếng Trung cũng ngày một tăng cao. ✅ Đáp ứng nhu cầu không chỉ học rộng và sâu, mà còn học đúng và có chọn lọc của người học thông thái, Bác Nhã ra đời với khao khát trở thành thương hiệu của người Việt và vì người Việt, sẽ đi sâu vào chuyên môn, đi đầu về sáng tạo, đem tới những kiến thức tiêu chuẩn có chiều sâu, những phương pháp tiếp cận tiếng Trung cập nhật, hiệu quả nhất, đồng hành cùng bạn đọc trên con đường chinh phục chân trời tri thức “uyên bác”, “nhã chính”. ✅ Bác Nhã hướng tới mục tiêu nâng tầm và định vị cho dòng sách Hán ngữ tại Việt Nam, đồng thời trở thành nhà sách uy tín chuyên cung cấp sách giáo trình, sách công cụ, sách tham khảo và chuyên khảo tiếng Trung Quốc chất lượng tốt, tính chuyên môn cao cho cộng đồng người học tiếng Trung Quốc tại Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu học rộng và sâu, học đúng và có chọn lọc của người học thông thái. ✅ Bác Nhã là một thương hiệu sách ngoại ngữ chính thức thành lập vào tháng 4 năm 2020. Đi cùng với sự hợp tác ngày một lớn mạnh giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhu cầu về sách và học liệu tiếng Trung cũng ngày một tăng cao. ✅ Đáp ứng nhu cầu không chỉ học rộng và sâu, mà còn học đúng và có chọn lọc của người học thông thái, Bác Nhã ra đời với khao khát trở thành thương hiệu của người Việt và vì người Việt, sẽ đi sâu vào chuyên môn, đi đầu về sáng tạo, đem tới những kiến thức tiêu chuẩn có chiều sâu, những phương pháp tiếp cận tiếng Trung cập nhật, hiệu quả nhất, đồng hành cùng bạn đọc trên con đường chinh phục chân trời tri thức “uyên bác”, “nhã chính”. ✅ Bác Nhã hướng tới mục tiêu nâng tầm và định vị cho dòng sách Hán ngữ tại Việt Nam, đồng thời trở thành nhà sách uy tín chuyên cung cấp sách giáo trình, sách công cụ, sách tham khảo và chuyên khảo tiếng Trung Quốc chất lượng tốt, tính chuyên môn cao cho cộng đồng người học tiếng Trung Quốc tại Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu học rộng và sâu, học đúng và có chọn lọc của người học thông thái. Xem thêm

Tin tuyển dụng Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books

Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books

Hạn nộp: 03/10/2025

Hà Nội 20 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 5 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
5TM1-14 Sunrise C , Khu đô thị The Manor, Đại lộ Chu Văn An, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-sach-bac-nha-books-ntd145997
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hòa Bình thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam
Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 65 Triệu Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji
Tới 65 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MHD Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MHD Group
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty Cổ phần GEM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 USD CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC
Tới 3 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Developer Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Appota
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm