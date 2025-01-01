Giới thiệu Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books

✅ Bác Nhã là một thương hiệu sách ngoại ngữ chính thức thành lập vào tháng 4 năm 2020. Đi cùng với sự hợp tác ngày một lớn mạnh giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhu cầu về sách và học liệu tiếng Trung cũng ngày một tăng cao. ✅ Đáp ứng nhu cầu không chỉ học rộng và sâu, mà còn học đúng và có chọn lọc của người học thông thái, Bác Nhã ra đời với khao khát trở thành thương hiệu của người Việt và vì người Việt, sẽ đi sâu vào chuyên môn, đi đầu về sáng tạo, đem tới những kiến thức tiêu chuẩn có chiều sâu, những phương pháp tiếp cận tiếng Trung cập nhật, hiệu quả nhất, đồng hành cùng bạn đọc trên con đường chinh phục chân trời tri thức "uyên bác", "nhã chính". ✅ Bác Nhã hướng tới mục tiêu nâng tầm và định vị cho dòng sách Hán ngữ tại Việt Nam, đồng thời trở thành nhà sách uy tín chuyên cung cấp sách giáo trình, sách công cụ, sách tham khảo và chuyên khảo tiếng Trung Quốc chất lượng tốt, tính chuyên môn cao cho cộng đồng người học tiếng Trung Quốc tại Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu học rộng và sâu, học đúng và có chọn lọc của người học thông thái.