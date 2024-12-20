Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 19 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Trách nhiệm của Chuyên viên Tiếp thị truyền thông xã hội (sau đây gọi tắt là Nhân viên) được phân công hỗ trợ tại các trường như sau:
- Xây dựng và triển khai chiến lược tuyển dụng trên social media và tuyển dụng truyền thống cho các vị trí giáo viên bản ngữ của công ty trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram, Youtube, TikTok,...;
- Lên kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho các chiến lược digital marketing nhằm tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo và ngân sách;
- Thường xuyên cập nhật và định hướng các nội dung tuyển dụng theo xu hướng của thị trường trên các nền tảng xã hội;
- Chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai các kế hoạch tuyển dụng đã duyệt, bao gồm việc trực tiếp chịu trách nhiệm các kênh digital và social media như:
• Quản trị và phát triển độ nhận diện cho các vị trí giáo viên bản ngữ của công ty trên các kênh digital marketing;
• Quản lý và tối ưu các chiến dịch quảng cáo cho các sản phẩm của công ty theo từng thời điểm trên các kênh Google, social media…;
• Quản lý và phát triển nội dung (bài viết, hình ảnh, video…) trên các kênh social media, đảm bảo nội dung sáng tạo, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng ứng viên mục tiêu.
- Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả các hoạt động trên các nền tảng phụ trách, đề xuất các giải pháp cải thiện và nâng cao hiệu quả;
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các cộng đồng, nhóm;
- Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng social media mới nhất, các công cụ và kỹ thuật mới để áp dụng vào công việc;
- Phối hợp với các bộ phận khác (Học vụ, Nhân sự, Marketing...) để triển khai các hoạt động chung;
- Ngoài ra, thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý và Ban điều hành Công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trình độ Tiếng Anh tương đương IELTS 7.0 trở lên;
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.
2 năm trở lên.
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan. Ứng viên học tại nước ngoài là một lợi thế;
- Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ như Google Analytics, Google Search Console, Google Webmaster Tools, v.v.
- Thành thạo việc chạy quảng cáo trên các nền tảng: Google, Facebook, Youtube, Tiktok…
- Hiểu và phân tích được các chỉ số để đưa ra các phương pháp cải thiện các kênh quản trị;
- Nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng các thay đổi thuật toán;
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực social media, am hiểu về các nền tảng mạng xã hội phổ biến (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok...), các công cụ quảng cáo và đo lường hiệu quả trên các nền tảng này.
- Có khả năng xây dựng và triển khai chiến lược Social Media Marketing.
- Kỹ năng viết bài, sáng tạo nội dung tốt, am hiểu về content marketing.
- Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế và video editor cơ bản.
- Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15M - 25M
Môi trường làm việc đa văn hóa.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.
Mức lương cạnh tranh.
Chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Cơ hội thăng tiến cao.
Hỗ trợ cơm trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 41 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

