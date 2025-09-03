Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Ngày đăng tuyển: 03/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/10/2025
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 6 nguyễn thị thập, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Xây dựng hệ thống và chính sách
- Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.
- Xây dựng nội quy lao động, hệ thống quy chế, quy trình, quy định cho doanh nghiệp và giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ Công ty.
- Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và thực hiện các chính sách phúc lợi, chính sách lương, thưởng và commission.
- Xây dựng và triển khai công cụ quản lý công việc, quản lý hiệu suất đảm bảo công ty/phòng ban đạt mục tiêu công việc chung toàn Công ty.
2. Tuyển dụng:
- Lập kế hoạch tuyển dụng, chạy các chiến dịch tuyển dụng đáp ứng mục tiêu công ty.
- Xây dựng và duy trì thương hiệu nhân sự của 2Target và VMB.
3. Xây dựng và phát triển Văn hóa doanh nghiệp
- Triển khai các hoạt động găn kết: Team building, year end party, hoạt động theo ngày lễ, dịp kỷ niệm khác,..
- Triển khai hoạt động onboarding, offboarding
4. Hành chính
- Quản lý trang thiết bị, CCDC,TSCĐ, cơ sở vật chất
- Quản lý hệ thống theo dõi và lưu trữ dữ liệu online và offline
- Quản lý văn phòng: kiểm soát các công việc dịch vụ hậu cầu, vệ sinh, đảm bảo vệ sinh văn phòng sạch sẽ, gọn gàng ,…

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Luật, Quản trị Kinh doanh,…
- Có từ 3 – 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Nhân sự tổng hợp hoặc 1 năm ở vị trí lead team.
- Am hiểu luật lao động, pháp luật liên quan đến chế độ – chính sách của Người lao động.
- Khả năng lập kế hoạch, quản lý tốt
- Nhanh nhẹn, khéo léo, có khả năng thuyết trình và giao tiếp với các ban ngành.
- Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ, cẩn thận, tầm nhìn tốt, làm việc độc lập, quyết đoán.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

