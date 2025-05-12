Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services

Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services

500 - 1000 Nhân viên
Giới thiệu Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services

Concentrix, Corporation (Nasdaq: CNXC) là nhà cung cấp giải pháp và công nghệ trải nghiệm khách hàng (CX) hàng đầu toàn cầu, cải thiện hiệu suất kinh doanh cho một số thương hiệu tốt nhất thế giới bao gồm hơn 100 khách hàng thuộc Fortune Global 500 và hơn 125 khách hàng kinh tế mới. Mỗi ngày, từ hơn 40 quốc gia và trên 6 châu lục, đội ngũ nhân viên của chúng tôi mang đến trải nghiệm khách hàng thế hệ tiếp theo và giúp các công ty kết nối tốt hơn với khách hàng của họ. Chúng tôi tạo ra kết quả kinh doanh tốt hơn và tạo sự khác biệt cho khách hàng của mình thông qua Chiến lược + Nhân tài + Công nghệ. Concentrix cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong các ngành dọc chính của chúng tôi: công nghệ & điện tử tiêu dùng; bán lẻ, du lịch & thương mại điện tử; ngân hàng, dịch vụ tài chính & bảo hiểm; chăm sóc sức khỏe; truyền thông & phương tiện truyền thông; ô tô; năng lượng và khu vực công.

Tin tuyển dụng Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services

Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services

Hạn nộp: 02/10/2025

Hồ Chí Minh Hà Nội 12 - 25 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

