Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sky, 19
- 21 Phố Huế, Hoàn Kiếm, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Liên hệ, trao đổi với Khách hàng theo thông tin công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm sữa cho các bậc phụ huynh
Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng cũ và khách hàng mới
Tìm hiểu thêm thông tin khách hàng để tăng doanh số bán hàng
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp tối thiểu THPT.
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Có mục tiêu về thu nhập
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (được đào tạo), có kinh nghiệm là lợi thế
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Có mục tiêu về thu nhập
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (được đào tạo), có kinh nghiệm là lợi thế
Tại Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9.000.000 - 25.000.000 triệu/tháng
Lương cơ bản 7tr + Hoa hồng
Thưởng KPI: Tùy theo năng lực
Thời gian thử việc chỉ 60 ngày, vẫn nhận đủ 100% lương thử việc.
Đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/7.
14 ngày phép/năm.
Lương thưởng tháng 13.
Chính sách thăng tiến rõ ràng.
Xét duyệt và điều chỉnh lương hàng năm.
Lương cơ bản 7tr + Hoa hồng
Thưởng KPI: Tùy theo năng lực
Thời gian thử việc chỉ 60 ngày, vẫn nhận đủ 100% lương thử việc.
Đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/7.
14 ngày phép/năm.
Lương thưởng tháng 13.
Chính sách thăng tiến rõ ràng.
Xét duyệt và điều chỉnh lương hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI