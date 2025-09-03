Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sky, 19 - 21 Phố Huế, Hoàn Kiếm, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Liên hệ, trao đổi với Khách hàng theo thông tin công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm sữa cho các bậc phụ huynh

Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng cũ và khách hàng mới

Tìm hiểu thêm thông tin khách hàng để tăng doanh số bán hàng

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp tối thiểu THPT.

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Có mục tiêu về thu nhập

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (được đào tạo), có kinh nghiệm là lợi thế

Tại Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 - 25.000.000 triệu/tháng

Lương cơ bản 7tr + Hoa hồng

Thưởng KPI: Tùy theo năng lực

Thời gian thử việc chỉ 60 ngày, vẫn nhận đủ 100% lương thử việc.

Đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/7.

14 ngày phép/năm.

Lương thưởng tháng 13.

Chính sách thăng tiến rõ ràng.

Xét duyệt và điều chỉnh lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services

