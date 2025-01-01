Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH VINAMIKA VIỆT NAM

banner-company

CÔNG TY TNHH VINAMIKA VIỆT NAM

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH VINAMIKA VIỆT NAM

Công ty Đồng Phục CeraUniforms tự tin là đơn vị may đồng phục chất lượng tại Hà Nội. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cùng đội ngũ nhân viên xuất sắc CeraUniforms hy vọng rằng những sản phẩm của chúng tôi sẽ giúp thương hiệu của bạn trở nên nổi bật, ấn tượng và ghi sâu hình ảnh thương hiệu bạn vào trong tâm trí khách hàng. Sản phẩm của chúng tôi gồm có: đồng phục công sở - văn phòng, đồng phục nhà hàng - khách sạn, đồng phục học sinh, đồng phục bảo vệ, đồng phục bếp, đồng phục công nhân, đồng phục áo thun, áo sơ mi đồng phục, quần tây đồng phục, vest đồng phục, gile đồng phục, chân váy bút chì đồng phục,.. CeraUniforms được thành lập từ năm 2007, với đam mê cho ra đời dòng sản phẩm đồng phục hữu dụng, đơn giản, hiện đại phù hợp với nhịp điệu cuộc sống hiện nay, thích hợp và đặc trưng cho các vị trí công việc khác nhau như: đồng phục cấp quản lý, đồng phục cho nhân viên bán hàng, đồng phục cho nhân viên bảo trì bảo dưỡng, đồng phục cho nhân viên phục vụ cho rất nhiều loại hình doanh nghiệp. Với đội ngũ thiết kế trẻ, được đào tạo bài bản và cập nhật các xu hướng mới của ngành may mặc cùng các anh chị em công nhân lành nghề nhất. May Mặc - Các Công Ty May Mặc May Đồng Phục - Công Ty May Đồng Phục Áo Thun Đồng Phục - Công Ty May áo Thun, áo Phông Đồng Phục Đồng Phục Bảo Vệ Đồng Phục Bệnh Viện, Đồng Phục Y tế Đồng Phục Công Nhân - May Đồng Phục, áo, Quần áo Công Nhân Đồng Phục Công Sở, Đồng Phục Văn Phòng, Công Ty,. Đồng Phục Học Sinh, May Đồng Phục Học Sinh, Học Sinh Tiểu Học Đồng Phục Nhà Hàng, Khách Sạn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 129 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

