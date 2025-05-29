Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Lập và triển khai chiến lược SEO tổng thể: Onpage – Offpage – Technical

Xây dựng hệ thống từ khóa theo semantic, cluster, intent

Audit và tối ưu website: tốc độ, index, internal link, schema...

Quản lý và đào tạo đội ngũ SEO + content writer theo quy trình chuẩn

Đo lường hiệu quả qua GA4, GSC, Ahrefs, Looker Studio…

Làm việc trực tiếp với CEO để điều chỉnh chiến lược SEO theo thực tế

Ứng dụng AI vào nghiên cứu từ khóa, xây dựng outline và A/B test nội dung

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2–4 năm kinh nghiệm làm SEO thực chiến (ưu tiên có case study thực tế)

Từng quản lý team SEO hoặc làm SEO Leader tại agency/in-house

Thành thạo kỹ thuật SEO: keyword research, crawl, schema, technical audit...

Có tư duy logic, chủ động, biết đo lường và trình bày số liệu thuyết phục

Ưu tiên ứng viên đã ứng dụng AI (GPT, Surfer, NeuronWriter...) vào công việc SEO

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 15–20 triệu + thưởng theo traffic, top từ khóa hoặc lead

Làm việc trực tiếp với CEO – có ảnh hưởng lớn đến định hướng phát triển công ty

Môi trường mở, đề cao thử nghiệm – tối ưu – phát triển năng lực thực chiến

Cơ hội thăng tiến lên Head of SEO nếu đạt kết quả tốt trong 3–6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR

