Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng SEO Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR
- Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
Lập và triển khai chiến lược SEO tổng thể: Onpage – Offpage – Technical
Xây dựng hệ thống từ khóa theo semantic, cluster, intent
Audit và tối ưu website: tốc độ, index, internal link, schema...
Quản lý và đào tạo đội ngũ SEO + content writer theo quy trình chuẩn
Đo lường hiệu quả qua GA4, GSC, Ahrefs, Looker Studio…
Làm việc trực tiếp với CEO để điều chỉnh chiến lược SEO theo thực tế
Ứng dụng AI vào nghiên cứu từ khóa, xây dựng outline và A/B test nội dung
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từng quản lý team SEO hoặc làm SEO Leader tại agency/in-house
Thành thạo kỹ thuật SEO: keyword research, crawl, schema, technical audit...
Có tư duy logic, chủ động, biết đo lường và trình bày số liệu thuyết phục
Ưu tiên ứng viên đã ứng dụng AI (GPT, Surfer, NeuronWriter...) vào công việc SEO
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trực tiếp với CEO – có ảnh hưởng lớn đến định hướng phát triển công ty
Môi trường mở, đề cao thử nghiệm – tối ưu – phát triển năng lực thực chiến
Cơ hội thăng tiến lên Head of SEO nếu đạt kết quả tốt trong 3–6 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
