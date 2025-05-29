Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO AN LẠC KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18E Cộng Hòa, P.4, Tân Bình, Quận Hai Bà Trưng

Tiếp đón khách mời đến tham dự sự kiện về sức khỏe.

Đồng hành cùng khách hàng, hỗ trợ khách lấy mẫu xét nghiệm và chia sẻ phương pháp tầm soát sức khỏe toàn diện.

Giải đáp thắc mắc từ khách hàng.

Đàm phán và ký kết Hợp đồng với khách hàng.

Duy trì mối quan hệ, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Độ tuổi: từ 23-35 tuổi (ưu tiên ứng viên 9x)

Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng trực tiếp, tư vấn dịch vụ cho Khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt, sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân

Trình độ : Đại học / Cao đẳng

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.

Đạt các giải thưởng tháng, quý, năm trong lĩnh vực bán hàng là một lợi thế.

Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO AN LẠC KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng đạt KPI từ 25.000.000 - 40.000.000 đồng/ tháng

Lương cơ bản không phụ thuộc doanh số

Đào tạo nâng cao, xét duyệt nâng vị trí từ nhân viên lên quản lý theo quý, tăng lương vị trí, ....

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng

Ký HĐLĐ, hưởng chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Đi du lịch 5 sao hàng năm theo tiêu chuẩn công ty.

Làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, năng động, văn phòng chuẩn 5 sao hàng đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO AN LẠC KHANG

