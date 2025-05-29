Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO AN LẠC KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO AN LẠC KHANG
Ngày đăng tuyển: 29/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO AN LẠC KHANG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO AN LẠC KHANG

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 18E Cộng Hòa, P.4, Tân Bình, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Tiếp đón khách mời đến tham dự sự kiện về sức khỏe.
Đồng hành cùng khách hàng, hỗ trợ khách lấy mẫu xét nghiệm và chia sẻ phương pháp tầm soát sức khỏe toàn diện.
Giải đáp thắc mắc từ khách hàng.
Đàm phán và ký kết Hợp đồng với khách hàng.
Duy trì mối quan hệ, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 23-35 tuổi (ưu tiên ứng viên 9x)
Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng trực tiếp, tư vấn dịch vụ cho Khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt, sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân
Trình độ : Đại học / Cao đẳng
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
Đạt các giải thưởng tháng, quý, năm trong lĩnh vực bán hàng là một lợi thế.

Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO AN LẠC KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng đạt KPI từ 25.000.000 - 40.000.000 đồng/ tháng
Lương cơ bản không phụ thuộc doanh số
Đào tạo nâng cao, xét duyệt nâng vị trí từ nhân viên lên quản lý theo quý, tăng lương vị trí, ....
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng
Ký HĐLĐ, hưởng chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Đi du lịch 5 sao hàng năm theo tiêu chuẩn công ty.
Làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, năng động, văn phòng chuẩn 5 sao hàng đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO AN LẠC KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO AN LẠC KHANG

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO AN LẠC KHANG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 85 Phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

