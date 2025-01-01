Danh sách Công ty >

công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

Giới thiệu công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

CÔNG TY TNHH VĨNH CARA DIAMOND JEWELRY - Vĩnh Cara tự hào là thương hiệu kiến tạo nên lối đi mới mẻ, độc nhất trong lĩnh vực chế tác trang sức và bán lẻ kim cương thiên nhiên. Sự đa dạng về thiết kế, độc đáo về kiểu dáng, dẫn đầu về xu hướng đã và đang giúp Vĩnh Cara thu hút được sự tin tưởng và yêu mến của khách hàng trên toàn quốc. - Trải qua nhiều năm nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, có cả thử thách, cơ hội để tạo được vị trí nhất định trong lòng Qúy khách hàng như ngày hôm nay chính là thành quả cho bước đầu gian nan của Vĩnh Cara. Vì vậy năm 2017 Vĩnh Cara cho ra mắt Showroom đầu tiên tại Quận 3 và tháng 12 năm 2019 mở tiếp Showroom thứ 2 tại Gò Vấp đánh dấu bước ngoặc thành công của thương hiệu Vĩnh Cara – sự trường tồn và không ngừng phát triển trong tương lai.

Tin tuyển dụng công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

Hạn nộp: 18/09/2025

Hồ Chí Minh 13 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
240 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

