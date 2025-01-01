Giới thiệu Công ty TNHH WESAAM

WESAAM là một công ty trẻ với đội ngũ nhân sự tài năng, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Online Marketing và Beauty Retail. Chúng tôi mang sức trẻ, sự năng động, sáng tạo cùng với kinh nghiệm để đem đến trải nghiệm và giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Trên đà phát triển mạnh mẽ, WESAAM chiêu mộ thêm các nhân sự tài năng để cùng nhau nỗ lực đạt được các mục tiêu lớn hơn. Website: https://wesaam.vn/ Địa chỉ làm việc: Văn phòng WESAAM, 57/1 Hồ Bá Phấn, Phước Long A, Thủ Đức Thông tin liên hệ: 0345776264 (Ms. Sang) - 0963165699 (Ms. Thảo) - 0963256292 (Zalo HR)