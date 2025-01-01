Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

banner-company

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Chúng tôi cần bạn Vài nét về chúng tôi Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc chuyên kinh doanh, phân phối, sản xuất các sản phẩm nội thất văn phòng tại thị trường Việt Nam với các thương hiệu hàng đầu thế giới như Herman Miller, Merryfair, Fursys, Bestuhl, The City, The Metro Với tầm nhìn là thương hiệu uy tín dẫn đầu trong phân khúc cấp trung-cao cấp, chúng tôi cam kết sẽ mang lại sự trải nghiệm sản phẩm nội thất văn phòng hòa cùng không gian làm việc hiện đại, tiện ích và thư giãn. Mục tiêu của Công ty trở thành đơn vị đứng đầu về lĩnh vực phân phối & sản xuất các sản phẩm nội thất văn phòng tại Việt Nam, chúng tôi cần tuyển dụng nhân viên có khả năng thích ứng với môi trường làm việc năng động, sáng tạo & áp lực nhằm hướng mang đến sự hài lòng của khách hàng thông qua những trải nghiệm về dịch vụ hoàn hảo và phong cách chuyên biệt về sản phẩm nội thất văn phòng. Chúng tôi cần bạn Chúng tôi cần bạn Vài nét về chúng tôi Vài nét về chúng tôi Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc chuyên kinh doanh, phân phối, sản xuất các sản phẩm nội thất văn phòng tại thị trường Việt Nam với các thương hiệu hàng đầu thế giới như Herman Miller, Merryfair, Fursys, Bestuhl, The City, The Metro Với tầm nhìn là thương hiệu uy tín dẫn đầu trong phân khúc cấp trung-cao cấp, chúng tôi cam kết sẽ mang lại sự trải nghiệm sản phẩm nội thất văn phòng hòa cùng không gian làm việc hiện đại, tiện ích và thư giãn. Mục tiêu của Công ty trở thành đơn vị đứng đầu về lĩnh vực phân phối & sản xuất các sản phẩm nội thất văn phòng tại Việt Nam, chúng tôi cần tuyển dụng nhân viên có khả năng thích ứng với môi trường làm việc năng động, sáng tạo & áp lực nhằm hướng mang đến sự hài lòng của khách hàng thông qua những trải nghiệm về dịch vụ hoàn hảo và phong cách chuyên biệt về sản phẩm nội thất văn phòng. Xem thêm

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Hạn nộp: 15/09/2025

Hà Nội Hồ Chí Minh Đồng Nai 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
196 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, TPHCM

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-tnhh-th-ng-m-i-r-ng-ph-ng-b-c-ntd146357
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Anne Hill làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Anne Hill
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Every Half Bean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Every Half Bean
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Tập Đoàn Sen Group
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SG STAR LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SG STAR LAND
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Engineer Công ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Bạch Vu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu Công ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Bạch Vu
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xanh Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xanh Việt Nhật
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN JK 18 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN JK 18
3.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DE TECHNOLOGIES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH DE TECHNOLOGIES
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Elyx làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Elyx
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm