Hộ kinh doanh Brushie Official

25 - 99 Nhân viên
- Brushie Việt Nam - thương hiệu bàn chải điện top 1 trên sàn TMĐT, với mức tăng trưởng 300% trong năm 2024 với tinh thần “Đã không làm thì thôi, mà làm thì phải số 1”. - Brushie là thương hiệu tiên phong trong việc ra mắt sản phẩm bàn chải điện thông minh – đại diện cho sự trẻ trung, sáng tạo và đột phá. Gia nhập Brushie, bạn sẽ được làm việc trong một môi trường năng động, luôn cập nhật những xu hướng mới nhất và không ngừng tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng biệt. Brushie Việt Nam Brushie Tại Brushie bạn sẽ nhận được gì? - Lộ trình thăng tiến: Làm việc và phát triển theo một lộ trình bài bản được thiết kế riêng cho từng nhân sự, học hỏi nhiều kiến thức đa chiều qua những lần tham gia các chiến dịch thực tế; - Đội ngũ tiên phong: Là đội ngũ đi đầu cho các chiến dịch, ""trận đánh"" : Sản phẩm hay thị trường mới.... - Học hỏi và cải tiến liên tục: Các chương trình đào tạo chuyên sâu các kỹ năng và chuyên môn phục vụ cho nhu cầu phát triển đường dài của nhân sự với Tổng giá trị khóa học cao. - Leader: (1) Năng lực và chất lượng công việc được đánh giá một cách chính xác, bài bản; (2) Sự đồng hành, định hướng và trao quyền từ ban lãnh đạo; - Chính sách đãi ngộ, phúc lợi: Công ty luôn đề cao về việc chăm lo tới sức khoẻ, đời sống và tinh thần cho nhân viên không ngừng bổ sung và đổi mới liên tục. Tại Brushie bạn sẽ nhận được gì?

Tuyển Thực tập sinh Hộ kinh doanh Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 4 - 6 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

