Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
- Hà Nam: Cụm công nghiệp Cầu Giát, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1. Chức năng, Nhiệm vụ chính
Cung cấp NVL phục vụ Sản xuất .
- Căn cứ KHSX lập kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu (NL,phụ kiện, vật tư tiêu hao) dựa trên dự báo mua hàng và tồn kho .
- Cân đối năng lực sản xuất và tồn kho => hoạch định tồn kho hợp lý, tránh thiếu hàng hoặc dư thừa và tối ưu lịch sản xuất .
- Phối hợp với cac phòng ban : mua hàng, sản xuất, KD, Kho ,QC , kế toán ....để xử lý các phát sinh chậm trễ cung ứng , lỗi chất lượng, thay đổi lịch giao hàng ....
- Trực tiếp lập đề nghị mua hàng trình duyệt , gửi tới phòng mua hàng thực hiện.
- Xây dựng năng lực leadtime của nhà cung cấp và theo dõi khả năng đáp ứng khi có thay đổi nhu cầu.
- Theo dõi đơn hàng từ nhà cung cấp (thông tin mua hàng) , đảm bảo kịp thời cung ứng cho sản xuất và bán hàng.
Lập kế hoạch nhu cầu
- Tiếp nhận các đơn hàng túi vải từ PKD và triển khai kế hoạch sản xuất chi tiết
- Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ các thông tin đơn hàng của PKD.
- Cùng bộ phận thiết kế kiểm tra maket của từng đơn hàng, thực hiện ra film cho từng đơn hàng
- Lập KHSX chi tiết cho từng đơn hàng, phối hợp với NVKD để đưa ra kế hoạch trả hàng chính xác cho từng đơn hàng
2- Các nhiệm vụ khác (thực hiện 1 phần, hoặc phối hợp)
- Kiểm tra và đôn đốc tiến độ sản xuất của việc thực hiện KHSX hàng ngày.
- Giám sát thưởng xuyên hoạt động thực hiện KHSX có những đề xuất với cấp quản lý để có những điều chỉnh nhằm đáp ứng được KHSX.
- Kết hợp cùng với bộ phận sản xuất và các bộ phận liên quan tính toán định mức chi tiết cho từng đơn hàng.
- Làm việc với các NCC về tiến độ giao manh và giao hàng thành phẩm
- Tổng hợp đánh giá chất lượng từ tổ KCS, lên báo cáo chất lượng. và đánh giá mức độ thu hồi của đơn hàng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng , đặc biệt Excel
- Hiểu biết về các nghiệp vụ lập KH để kiểm tra và theo dõi trong quá trình làm việc.
- Cẩn thận chi tiết, có khả năng phân tích và tổng hợp số liệu.
- Biết sắp xếp và quản lý thời gian để hoàn thành các công việc đúng thời hạn, tránh để công việc tồn động và chậm trễ dữ liệu báo cáo.
- Kỹ năng làm việc nhóm linh hoạt và trách nhiệm
• Ưu tiên có kinh nghiệm từ 01 năm tại các nhà máy SX: dệt may, in ấn, bao bì .
Tại Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung Thì Được Hưởng Những Gì
2 Thưởng các ngày lễ tết trong năm
3 Thưởng theo hiệu quả làm việc. Được trang bị công cụ làm việc theo chính sách của công ty Công ty TNHH In Và Dịch Vụ Thương Mại Quang Trung
4 Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm như BHXH, BHYT, sức khỏe 24/24
5 Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao
6 Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần, thể thao theo chế độ phúc lợi ưu đãi của công ty
7 Du lịch, Teambuilding nhiều lần trong và ngoài nước
