Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Bệnh viện đa khoa Phương Đông. Số 9, Phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tiếp nhận KH nguồn tư đến và tư vấn các dịch vụ, chốt sale dịch vụ thẩm mỹ tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông
- Chăm sóc KH, duy trì mối quan hệ với KH để bán chéo dịch vụ
- Tư vấn quyền lợi hợp đồng dưỡng lão cho KH
- Báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng/quý/năm theo yêu cầu từ trưởng phòng và tổ chức.
- Tổng hợp báo cáo hiệu quả tư vấn, chăm sóc sau bán gửi trưởng phòng.
- Báo cáo doanh thu dịch vụ chốt được
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
Ưu tiên chuyên ngành MKT, chuyên ngành có liên quan
Ưu tiên Nữ (23-30 Tuổi)
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở lĩnh vực liên quan
Kỹ năng giao tiếp tốt
Ngoại hình ưa nhìn
Chăm chỉ, thật thà
Ưu tiên chuyên ngành MKT, chuyên ngành có liên quan
Ưu tiên Nữ (23-30 Tuổi)
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở lĩnh vực liên quan
Kỹ năng giao tiếp tốt
Ngoại hình ưa nhìn
Chăm chỉ, thật thà
Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
Tiền lương: Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Phụ cấp ăn trưa.
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi chung của Bệnh viện: ăn trưa, nghỉ mát, ưu đãi khám chữa bệnh, chính sách quan tâm tới con em CBNV...;
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc.
Phụ cấp ăn trưa.
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi chung của Bệnh viện: ăn trưa, nghỉ mát, ưu đãi khám chữa bệnh, chính sách quan tâm tới con em CBNV...;
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI