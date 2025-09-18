Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bệnh viện đa khoa Phương Đông. Số 9, Phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tiếp nhận KH nguồn tư đến và tư vấn các dịch vụ, chốt sale dịch vụ thẩm mỹ tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

- Chăm sóc KH, duy trì mối quan hệ với KH để bán chéo dịch vụ

- Tư vấn quyền lợi hợp đồng dưỡng lão cho KH

- Báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng/quý/năm theo yêu cầu từ trưởng phòng và tổ chức.

- Tổng hợp báo cáo hiệu quả tư vấn, chăm sóc sau bán gửi trưởng phòng.

- Báo cáo doanh thu dịch vụ chốt được

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Ưu tiên chuyên ngành MKT, chuyên ngành có liên quan

Ưu tiên Nữ (23-30 Tuổi)

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở lĩnh vực liên quan

Kỹ năng giao tiếp tốt

Ngoại hình ưa nhìn

Chăm chỉ, thật thà

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền lương: Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Phụ cấp ăn trưa.

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi chung của Bệnh viện: ăn trưa, nghỉ mát, ưu đãi khám chữa bệnh, chính sách quan tâm tới con em CBNV...;

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.