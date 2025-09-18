Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vincom Mega Mall R2 - Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

1. Quản lý & điều hành

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh online theo từng giai đoạn.

- Điều hành hoạt động bán hàng qua chat, giám sát hiệu quả công việc của nhân viên.

- Thiết lập quy trình chăm sóc khách hàng online, tối ưu tỉ lệ chốt đơn.

2. Doanh số & phát triển thị trường

- Chịu trách nhiệm chỉ tiêu doanh số và tăng trưởng của phòng kinh doanh.

- Phân tích dữ liệu bán hàng, đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả.

- Phát triển kênh khách hàng mới, duy trì khách hàng hiện tại.

3. Quản lý nhân sự

- Tuyển dụng cấp leader trở lên, đào tạo bộ phận sales và phát triển đội ngũ nhân viên Sales Chat.

- Tạo động lực thúc đẩy đội ngũ.

- Đánh giá năng lực định kỳ, kèm cặp và huấn luyện nhân viên.

4. Phối hợp nội bộ

- Kết hợp với bộ phận Marketing để triển khai chiến dịch quảng bá, tối ưu chuyển đổi.

- Phối hợp với bộ phận Kho – Vận hành để đảm bảo tiến độ giao hàng và trải nghiệm khách hàng.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược kinh doanh và xu hướng thị trường online.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc liên quan.

- Có tối thiểu 3 năm kinh vị trí trưởng phòng kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh online, ưu tiên Sales Chat/TMĐT.

- Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, phân tích dữ liệu kinh doanh.

- Thành thạo công cụ quản lý chat (Pancake), CRM và các nền tảng online (Facebook, Tiktok, Shopee, Lazada...).

- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và lãnh đạo đội nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 18 - 20tr + Thưởng doanh số

- Các chế độ phúc lợi theo nội quy công ty.

- Cơ hội thăng tiến lên Giám đốc Kinh doanh Online.

- Môi trường trẻ trung, năng động, gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT

