Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Ngày đăng tuyển: 18/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ

Kế toán tổng hợp

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 20, nghách 16/58 phố Đỗ Xuân Hợp, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

- Các công việc liên quan đến thuế, BCTC, công nợ, ngân hàng, bảo hiểm...
- Kiểm soát công nợ, doanh thu, chí phí, cân đối hóa đơn đầu vào-đầu ra
- Làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm khi có yêu cầu
- Các công việc khác trong công ty theo sự chỉ đạo của ban giám đốc

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc tương đương
- Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trở lên làm thuế, BCTC.
- Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, thuế
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mai và thuế
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán
- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thọng và chính xác trong các công việc kế toán, ưu tiên bạn có có gia đình, hộ khẩu ở gần, có nhu cầu tìm công việc ổn định, gắn bó lâu dài
- Phỏng vấn đạt đi làm luôn

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 17-20tr ( Tùy năng lực, sẽ trao đổi khi pv)
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước
- Được thưởng tháng lương thứ 13
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo chính sách của Công ty như: Lương tháng 13, lễ tết, du lịch hàng năm, sinh nhật, trung thu, tết thiếu nhi cho con CBNV....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ dân phố 15 Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

