Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 4 số 445 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Quận Ba Đình

Tham gia biên tập nội dung các chương trình truyền hình giải trí, talkshow, show digital theo định hướng của công ty và dự án Whose Chance.

Phối hợp với Phòng Sản xuất để xây dựng kịch bản, giám sát quá trình sản xuất, hậu kỳ nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ chương trình.

Sáng tạo, đề xuất các format chương trình mới, đa dạng hóa nội dung phù hợp xu hướng thị trường và định hướng phát triển của công ty.

Biên tập, rà soát, chỉnh sửa kịch bản, lời dẫn, phụ đề, nội dung truyền hình và digital media.

Theo dõi, đánh giá phản hồi của khán giả, cập nhật xu hướng để tối ưu nội dung sản phẩm.

Quản lý, lưu trữ tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung phụ trách theo quy định của công ty.

Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Trưởng bộ phận/Quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Sân khấu – Điện ảnh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Biên tập viên truyền hình/show giải trí (ưu tiên ứng viên từng tham gia sản xuất các chương trình truyền hình hoặc digital show).

Am hiểu và yêu thích lĩnh vực truyền hình, truyền thông giải trí, digital content.

Có khả năng viết, biên tập ngôn ngữ tốt; phân tích, tổng hợp và xây dựng kịch bản logic, sáng tạo.

Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên ứng viên sử dụng được phần mềm dựng cơ bản.

Kỹ năng: giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm; khả năng chịu áp lực công việc và deadline cao.

Tính cách: trách nhiệm, trung thực, sáng tạo, nhanh nhẹn, chủ động, ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông Alo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 11 – 14 triệu VNĐ/tháng (tùy năng lực và kinh nghiệm).

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; nghỉ phép năm theo quy định.

Thưởng cuối năm, thưởng dự án, các phúc lợi khác (hiếu, hỷ, sinh nhật, team building, nghỉ mát…).

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nội bộ và hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao.

Làm việc trong môi trường truyền thông chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông Alo

