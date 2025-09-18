Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Ngày đăng tuyển: 18/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2025
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty Cổ phần Truyền thông Alo

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 4 số 445 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Tham gia biên tập nội dung các chương trình truyền hình giải trí, talkshow, show digital theo định hướng của công ty và dự án Whose Chance.
Phối hợp với Phòng Sản xuất để xây dựng kịch bản, giám sát quá trình sản xuất, hậu kỳ nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ chương trình.
Sáng tạo, đề xuất các format chương trình mới, đa dạng hóa nội dung phù hợp xu hướng thị trường và định hướng phát triển của công ty.
Biên tập, rà soát, chỉnh sửa kịch bản, lời dẫn, phụ đề, nội dung truyền hình và digital media.
Theo dõi, đánh giá phản hồi của khán giả, cập nhật xu hướng để tối ưu nội dung sản phẩm.
Quản lý, lưu trữ tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung phụ trách theo quy định của công ty.
Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Trưởng bộ phận/Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Sân khấu – Điện ảnh hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Biên tập viên truyền hình/show giải trí (ưu tiên ứng viên từng tham gia sản xuất các chương trình truyền hình hoặc digital show).
Am hiểu và yêu thích lĩnh vực truyền hình, truyền thông giải trí, digital content.
Có khả năng viết, biên tập ngôn ngữ tốt; phân tích, tổng hợp và xây dựng kịch bản logic, sáng tạo.
Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên ứng viên sử dụng được phần mềm dựng cơ bản.
Kỹ năng: giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm; khả năng chịu áp lực công việc và deadline cao.
Tính cách: trách nhiệm, trung thực, sáng tạo, nhanh nhẹn, chủ động, ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông Alo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 11 – 14 triệu VNĐ/tháng (tùy năng lực và kinh nghiệm).
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; nghỉ phép năm theo quy định.
Thưởng cuối năm, thưởng dự án, các phúc lợi khác (hiếu, hỷ, sinh nhật, team building, nghỉ mát…).
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nội bộ và hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao.
Làm việc trong môi trường truyền thông chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông Alo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Truyền thông Alo

Công ty Cổ phần Truyền thông Alo

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: P.1803, Tầng 18, Tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

