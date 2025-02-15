Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thương Mại Và Đầu Tư Âu Lạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hoa Hồng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Ghi chép, thu thập, tổng hợp, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán

- Vào sổ quỹ, sổ tiển gửi, và các sổ sách cần thiết khác

- Các công việc khác theo yêu cầu BGD

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán

- Ưu tiên kinh nghiệm 3 năm trở lên, đã từng làm trong ngành dược là một lợi thế

- Nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt

- Nữ, ưu tiên tuổi tư 30-35

- Làm việc tại TP.HCM

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thương Mại Và Đầu Tư Âu Lạc Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 10 -12tr

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thương Mại Và Đầu Tư Âu Lạc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin