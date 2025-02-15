Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - AFA Group, tòa nhà GP Invest, 170 La Thành,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý, xây dựng nội dung và lập kế hoạch quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Facebook, Youtube, Tiktok, Postcast, Website...

• Liên hệ, chăm sóc, hỗ trợ dịch vụ tài chính với các đầu mối ngân hàng liên quan đến các khoản vay bất động sản.

• Quản lý, chăm sóc Group facebook để tăng thành viên tham gia, gia tăng tương tác trên Group để quảng bá thương hiệu, phát triển group thành cộng đồng uy tín.

• Tìm nguồn nội dung và thực hiện viết bài, chia sẻ kinh nghiệm trên Group cùng các thành viên. Tương tác trao đổi kiến thức với các thành viên trong group.

• Lên kế hoạch, đề xuất các hướng phát triển cho Group.

• Theo dõi chỉ số, đánh giá và làm báo cáo liên quan

• Tham gia xây dựng kịch bản, concept cho các nội dung hình ảnh, video liên quan đến Tài chính, Bất động sản..

• Xử lý các công việc khác được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Thái độ / Tính cách

• Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao

• Chủ động, có trách nhiệm với công việc được giao, bảo mật mọi thông tin

• Sẵn sàng học hỏi, kiên trì, cầu thị..

2. Kỹ năng

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm từng phát triển cộng đồng fanpage/group facebook.

• Có khả năng xây dựng ý tưởng và kịch bản độc lập, viết content tốt thu hút tương tác

• Biết edit ảnh + video và sử dụng một số phần mềm về chỉnh sửa ảnh/video

3. Kiến thức chuyên môn

• Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về tài chính, tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Tài chính, hoặc các ngành liên quan.

• Có khả năng viết content về tài chính, bất động sản tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương, thưởng cạnh tranh và có thưởng dựa trên hiệu quả năng suất và hiệu quả công việc

• Xét tăng lương định kỳ, thưởng tháng 13

• Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ theo qui định của luật lao động

• Tham gia BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ chế độ theo qui định của nhà nước

• Thưởng theo năng suất và hiệu quả công việc

• Được đào tạo theo hệ thống của AFA Group

• Được tham gia các chương trình sự kiện, du lịch hàng năm của công ty

• Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,...

• Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động

• Được đào tạo và phát triển bản thân không ngừng, cơ hội nâng cao trình độ và kiến thức qua các cơ hội làm việc và phát triển dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL

