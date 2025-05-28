Giới thiệu HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG

Hợp tác xã Vận Tải Vũ Phong thành lập vào ngày 20/08/2024 hoạt động ngành nghề chính là vận tải hành khách đường bộ. Hợp tác xã vận tải là một hình thức trung gian giữa bộ GTVT và các đơn vị kinh doanh vận tải hoặc các chủ xe kinh doanh nhỏ lẻ. Hợp tác xã vận tải là tổ chức kinh tế tập thể được lập ra bởi các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải vì lợi ích chung, tự nguyện góp vốn và lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh tập thể, cũng như nâng cao hiệu quả công việc. Hợp tác xã vận tải kinh doanh vận tải