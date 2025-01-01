Giới thiệu Life Sciences Co., Ltd

Công ty TNHH Phát triển Khoa học Sự Sống (Life Sciences Co., Ltd) là nhà phân phối độc quyền các hóa chất sinh phẩm, thiết bị khoa học phục vụ cho lĩnh vực nghiên cứu sinh học và ứng dụng trong xét nghiệm lâm sàng tại Việt Nam cho các hãng uy tín hàng đầu trên thế giới như Abcam, Corning, Labcon, Knittel, Puritan,… Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện với những bộ sản phẩm Công nghệ Sinh học đa dạng: • Nuôi cấy tế bào gốc. • Nuôi cấy tế bào miễn dịch. • Hỗ trợ sinh sản.