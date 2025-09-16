Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 ngõ 120 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán

Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế

Xử lý các công việc khác về thuế theo quy định và theo yêu cầu của CQT

Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty

Lập báo cáo giải trình số liệu với đoàn thanh tra, kiểm tra, CQT khi có yêu cầu

Quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán

Hạch toán, theo dõi và quản lý công nợ

Thực hiện các công việc với ngân hàng (bảo lãnh, thanh toán)

Phối hợp với Kế Toán Trưởng trong việc rà soát số liệu và lập BCTC

Lập báo cáo, cung cấp các số liệu về thuế và các công việc khác theo phân công Kế toán Trưởng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng

Trình độ học vấn

Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm

+ Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán thuế (Từ 25 – 35 tuổi)

+ Đã từng tham gia thanh kiểm tra và quyết toán với cơ quan thuế;

+ Có kinh nghiệm tại các công ty Y, dược, Thiết bị y tế là một lợi thế.

Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán, phần mềm kê khai thuế.

Trình độ tin học

Tại Life Sciences Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: Từ 12 – 15 triệu/tháng

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật lao động hiện hành: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp...

Các phúc lợi khác:

+ Gói Bảo hiểm sức khoẻ toàn diện

+ Các khoản phụ cấp: Phụ cấp ăn trưa, di lại, xăng xe, điện thoại, chuyên cần

+ Thưởng các ngày Lễ, Tết, tháng 13,14, thưởng lợi nhuận (theo Quy chế lương công ty)

+ Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm tại các trung tâm y tế uy tín

+ Du lịch hàng năm, chế độ hiếu hỷ, team building.

+ Quà tặng trụng thu, 1/6, năm học mới cho con của nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Life Sciences Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin