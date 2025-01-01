Tất cả địa điểm
Công việc Chuyên viên hồ sơ thầu

-

Có 8 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoàn Mỹ
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu
Công ty TNHH Hoàn Mỹ
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMED
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMED
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh
Hạn nộp: 28/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SVTECH
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu SVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
SVTECH
Hạn nộp: 21/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu tăng mạnh trong những năm trở lại đây do giữ vai trò tìm kiếm, khai thác và nâng cao thành công các dự án của doanh nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng việc làm này tập trung chủ yếu những thành phố lớn, thu hút người lao động khi có cơ hội thăng tiến và mức lương dao động từ 10.000.000 – 40.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu

Chuyên viên hồ sơ thầu là người phụ trách thu thập, tiếp nhận thông tin từ chủ đầu tư và đối thủ nhằm triển khai các kế hoạch dự thầu, chuẩn bị những tài liệu trong hồ sơ thầu.

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu hiện nay tăng cao khi các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động dự thầu nhằm tìm kiếm các dự án, đối tác để đem lại lợi nhuận cao nhất. Việc làm này thường xuyên xuất hiện trên các trang tuyển dụng, diễn đàn với số lượng lên tới hàng nghìn tin mỗi tháng. Điều này đã phần nào chứng minh được nhu cầu sử dụng nhân lực của việc làm nhân viên hồ sơ thầu.

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu
Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu

Với nhu cầu không ngừng tăng, chuyên viên hồ sơ thầu có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp khi làm việc trong các ngành như y tế, xây dựng, dịch vụ vận tải, giáo dục, sản xuất hoặc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, việc làm này còn có tiềm năng thăng tiến lên các vị trí cao như với 3 – 5 năm kinh nghiệm cấp Trưởng nhóm và cấp Trưởng phòng là trên 5 năm. Thậm chí, người lao động còn có thể đảm nhận chức vụ trong việc làm chuyên viên đấu thầu, giám đốc đấu thầu nếu như đạt trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm làm việc dày dặn trong cùng lĩnh vực.

2. Mức lương trung bình của chuyên viên hồ sơ thầu

Bên cạnh cơ hội phát triển nghề nghiệp cao, mức lương của việc làm chuyên viên hồ sơ thầu được đánh giá khá hấp dẫn. Tùy vào kinh nghiệm, lĩnh vực và vị trí tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu sẽ có mức thu nhập khác nhau. Dưới đây là thông tin mức lương tham khảo của chuyên viên hồ sơ thầu theo cấp bậc và vị trí.

Mức lương của chuyên viên hồ sơ thầu theo cấp bậc:

Việc làm chuyên viên hồ sơ thầu

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên hồ sơ thầu

10.000.000 – 13.000.000

Chuyên viên hồ sơ thầu

15.000.000 – 18.000.000

Trưởng nhóm hồ sơ thầu

20.000.000 – 25.000.000

Phó phòng đấu thầu

25.000.000 – 30.000.000

Trưởng phòng đấu thầu

30.000.000 – 40.000.000

Mức lương của chuyên viên hồ sơ thầu theo vị trí:

Việc làm chuyên viên hồ sơ thầu

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu xây dựng

20.000.000 – 25.000.000

Tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thiết bị y tế

10.000.000 – 20.000.000

Tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu thương mại

12.000.000 – 18.000.000

Tuyển dụng chuyên viên hồ sơ tài chính-ngân hàng

15.000.000 – 30.000.000

3. Mô tả công việc của chuyên viên hồ sơ thầu

Chuyên viên hồ sơ thầu giữ vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp giành được những hợp đồng và dự án lớn một cách thành công. Vì thế, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu hiện được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Công việc của một chuyên viên hồ sơ thầu sẽ có sự khác biệt do phụ thuộc vào quy mô dự án và công ty. Tuy nhiên, về cơ bản thì công việc của chuyên viên hồ sơ thầu sẽ đảm nhận như sau:

  • Tiến hành quản lý và lưu trữ hồ sơ mời thầu

  • Đánh giá, phân tích hồ sơ mời thầu để lên phương án chào giá

  • Theo dõi và cập nhất kết quả trúng thầu của những đơn vị tham gia

  • Liên hệ và cung cấp thông tin nộp hồ sơ thầu cho các đơn vị đối tác

  • Thực hiện chủ trì những cuộc họp với các đơn vị để giải quyết mọi vấn đề liên quan tới dự án

  • Chuyên viên hồ sơ thầu sẽ đảm nhận thực hiện các yêu cầu về pháp lý, năng lực của Hồ sơ mời thầu.

  • Chuyên viên hồ sơ thầu cũng sẽ phải giám sát và thu hồi bảo lãnh dự thầu theo đúng thời gian quy định.

  • Làm việc với các đơn vị và khách hàng để xử lý các phát sinh trong suốt quá trình thực hiện hồ sơ thầu.

  • Thực hiện đấu thầu cho những gói thầu theo đúng quy trình và đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ.

  • Lập kế hoạch thực hiện hồ sơ dự thầu, báo giá phát sinh, dự toán báo giá dự thầu để gửi tới các đối tác của công ty.

  • Xúc tiến, thúc đẩy các thành viên có liên quan thực hiện công việc đấu thầu đúng theo tiến độ thời gian và mục tiêu đã định.

4. Yêu cầu đối với chuyên viên hồ sơ thầu

Chuyên viên hồ sơ thầu là ngành nghề hiện có nhu cầu tuyển dụng cao, mức thu nhập tốt và tiềm năng phát triển. Để trở thành một chuyên viên hồ sơ thầu thì bên cạnh trang bị vững vàng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thì ứng viên còn phải đáp ứng những yêu cầu sau:

Yêu cầu đối với chuyên viên hồ sơ thầu
Yêu cầu đối với chuyên viên hồ sơ thầu

Về trình độ:

  • Ứng viên vị trí tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu cần tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các ngành Quản lý thi công, Kinh tế hoặc Xây dựng,...

  • Có kiến thức nghiệp vụ cơ bản về đấu thầu như lập hồ sơ, hợp đồng, tìm kiếm thông tin và báo giá.

Về kỹ năng mềm:

  • Có kỹ năng thuyết trình, đàm phán

  • Có kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc

  • Có kỹ năng phân tích, đánh giá và xử lý vấn đề nhanh chóng.

  • Làm việc nhóm và độc lập tốt là yêu cầu kỹ năng cơ bản của tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu.

  • Ứng viên cần thành thạo các công cụ tin học văn phòng do quá trình lập hồ sơ và hợp đồng đấu thầu sẽ trực tiếp làm việc trên máy tính. Vì vậy, ứng viên cần có kỹ năng tin học văn phòng tốt.

  • Chuyên viên hồ sơ thầu sẽ tiếp xúc với nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong lẫn ngoài nước cho nên để công việc diễn ra thuận lợi thì bắt buộc ứng viên cần có vốn ngoại ngữ cùng khả năng giao tiếp tốt.

5. Khu vực tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu nhiều

Chuyên viên hồ sơ thầu được đánh giá là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao trên thị trường việc làm. Nguyên nhân là việc làm chuyên viên hồ sơ thầu được các doanh nghiệp chú trọng bởi giữ vai trò giúp tăng tỷ lệ thành công dự án với đối tác, khách hàng. Với mức lương tốt, việc làm này đặc biệt thu hút người lao động tại các khu vực thành phố lớn.

5.1.Tuyển dụng việc làm chuyên viên hồ sơ thầu tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những khu vực có nền kinh tế phát triển và cơ sở hạ tầng hiện đại. Các đơn vị, cơ quan và doanh nghiệp tại Hà Nội cũng hoạt động đa dạng lĩnh vực từ xây dựng, giáo dục, sản xuất cho tới y tế, dịch vụ, sản xuất,... Do đó, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu nói riêng và các ngành liên quan nói chung là vô cùng lớn.

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu tại Hà Nội là vô cùng lớn
Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu tại Hà Nội là vô cùng lớn

Hiện tại, việc làm chuyên viên hồ sơ thầu tuyển dụng nhiều vị trí như xây dựng, thiết bị y tế, thương mại và ngành tài chính ngân hàng. Những doanh nghiệp đang có nhu cầu chiêu mộ nhân lực trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực làm hồ sơ thầu như Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, Tập đoàn Eurowindow Holding,... đi kèm mức lương dao động từ 10.000.000 – 40.000.000 VNĐ/tháng.

5.2.Tuyển dụng việc làm chuyên viên hồ sơ thầu TP.HCM

Không chỉ có nguồn vốn đầu tư dồi dào, cơ sở hạ tầng phát triển mà TP.HCM còn có điểm sáng khi thu hút được rất nhiều doanh nghiệp trong lẫn ngoài nước tới xây dựng và hoạt động. Vì thế, TP.HCM tập trung nhiều đơn vị với sự đa dạng quy mô. Do vậy, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu tại TP.HCM cũng vô cùng lớn.

Công ty CP đầu tư Đại Quang Minh, Công ty CP Cải Tiến Xanh, Tập đoàn Hưng Thịnh,... là những doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu. Mức lương dành cho chuyên viên hồ sơ thầu tại khu vực TP.HCM dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

5.3.Tuyển dụng việc làm chuyên viên hồ sơ thầu Đà Nẵng

Đà Nẵng được giới đầu tư đánh giá cao bởi tiềm năng phát triển kinh tế và sự hoàn thiện nhanh chóng cơ sở hạ tầng. Thành phố này do đó cũng tập trung nhiều doanh nghiệp hoạt động đa dạng lĩnh vực. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu tại Đà Nẵng tăng mạnh.

Mức lương chuyên viên hồ sơ thầu tại khu vực này dao động từ 10.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng
Mức lương chuyên viên hồ sơ thầu tại khu vực này dao động từ 10.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng

Tại khu vực này, việc làm chuyên viên hồ sơ thầu chủ yếu được tuyển dụng làm việc trong các lĩnh vực như xây dựng và tài chính – ngân hàng. Những doanh nghiệp tại Đà Nẵng hiện đang cần chiêu mộ nhân lực trình độ chuyên môn cao làm việc tại vị trí chuyên viên hồ sơ thầu như Công ty CP đầu tư và xây lắp Đỉnh Việt, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Dacino, Tập đoàn Sun Group,… Mức lương chuyên viên hồ sơ thầu tại khu vực này dao động từ 10.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng.

Ngoài ra, còn nhiều tỉnh thành phố khác có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu như Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh hay Bình Dương giúp mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hồ sơ thầu hiện đang có chiều hướng đi lên trong những năm trở lại đây do hoạt động đấu thầu và tìm kiếm dự án, đối tác của các doanh nghiệp tăng. Việc làm này đặc biệt hấp dẫn người lao động không chỉ bởi mức lương tốt mà còn có tiềm năng thăng tiến lên vị trí cao như Trưởng nhóm, Trưởng phòng hay Giám đốc dầu thầu. Ngoài ra, người lao động còn có thể làm việc trong nhiều môi trường khác nhau giúp gia tăng cơ hội việc làm và tăng thu nhập.