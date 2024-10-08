Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu SVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu SVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

SVTECH
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
SVTECH

Chuyên viên hồ sơ thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên hồ sơ thầu Tại SVTECH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà IC, 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên hồ sơ thầu Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Chuẩn bị và thực hiện công tác chuẩn bị hồ sơ dự thầu bao gồm:
hồ sơ dự thầu bao gồm:
Thực hiện chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo yêu cầu. Phối hợp với các bộ phận kinh doanh, quản lý dự án và kỹ thuật để hoàn thiện hồ sơ dự thầu đảm bảo chất lượng và tiến độ. Thực hiện mua và nộp hồ sơ dự thầu. Theo dõi tiến độ, tiếp nhận, xử lý thông tin phát sinh trong quá trình đấu thầu. Thực hiện việc lưu trữ tài liệu liên quan đến quá trình đấu thầu. Theo dõi và cập nhật các văn bản pháp lý về đấu thầu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Thực hiện chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo yêu cầu.
Phối hợp với các bộ phận kinh doanh, quản lý dự án và kỹ thuật để hoàn thiện hồ sơ dự thầu đảm bảo chất lượng và tiến độ.
Thực hiện mua và nộp hồ sơ dự thầu.
Theo dõi tiến độ, tiếp nhận, xử lý thông tin phát sinh trong quá trình đấu thầu.
Thực hiện việc lưu trữ tài liệu liên quan đến quá trình đấu thầu.
Theo dõi và cập nhật các văn bản pháp lý về đấu thầu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
2. Chuẩn bị hồ sơ năng lực và báo giá theo yêu cầu của bộ phận kinh doanh và khách hàng.
3. Theo dõi và cập nhật năng lực của công ty để chủ động trong việc tư vấn và thực hiện hồ sơ dự thầu.
4. Giao dịch với đối tác và bạn hàng để hoàn tất các hồ sơ tài liệu phục vụ cho việc đấu thầu do nhân viên kinh doanh giao.
5. Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, có 3-5 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực hỗ trợ kinh doanh Có kiến thức liên quan đến chuẩn bị hồ sơ thầu, báo giá, hợp đồng Kỹ năng văn thư, lưu trữ tốt Tiếng Anh: TOEIC tối thiểu 600 Thành thạo các phần mềm MS Office, internet application Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành CNTT Ham học hỏi, nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu được áp lực công việc cao Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Tốt nghiệp Đại học, có 3-5 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực hỗ trợ kinh doanh
3-5 năm kinh nghiệm
Có kiến thức liên quan đến chuẩn bị hồ sơ thầu, báo giá, hợp đồng
Kỹ năng văn thư, lưu trữ tốt
Tiếng Anh: TOEIC tối thiểu 600
Thành thạo các phần mềm MS Office, internet application
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành CNTT
Ham học hỏi, nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu được áp lực công việc cao
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Tại SVTECH Thì Được Hưởng Những Gì

1. An tâm một chính sách thu nhập:
Hưởng mức lương cạnh tranh, mức thưởng hấp dẫn từ lợi nhuận Công ty và performance (trung bình 15 tháng lương/năm). Phụ cấp công tác. Cấp laptop và các phương tiện/tài khoản/thẻ ĐT/công cụ cần thiết khác cho công việc Làm chủ công việc và tận hưởng thành quả đạt được. Minh bạch, thẳng thắn trao đổi thống nhất với cấp trên trong suốt quá trình làm việc và các đợt review lương & năng lực hàng năm
Hưởng mức lương cạnh tranh, mức thưởng hấp dẫn từ lợi nhuận Công ty và performance (trung bình 15 tháng lương/năm).
Phụ cấp công tác. Cấp laptop và các phương tiện/tài khoản/thẻ ĐT/công cụ cần thiết khác cho công việc
Làm chủ công việc và tận hưởng thành quả đạt được. Minh bạch, thẳng thắn trao đổi thống nhất với cấp trên trong suốt quá trình làm việc và các đợt review lương & năng lực hàng năm
2. Cơ hội phát triển sự nghiệp:
Business phát triển bền vững, trải qua hơn 22 năm tuổi, doanh thu và quy mô không ngừng tăng Trực tiếp tham gia vào các dự án công nghệ lớn trọng điểm của khách hàng là các tổ chức lớn, các doanh nghiệp quốc gia: 3 nhà mạng lớn nhất Việt Nam, các bộ ban ngành chính chủ, tài chính ngân hàng, doanh nghiệp; cơ hội làm việc cùng các hãng đối tác công nghệ danh tiếng trên thế giới: Oracle, IBM, Dell, Redhat, Juniper, Palo Alto, HP, Microsoft....và đội ngũ SVTECHers dày dạn kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên thị trường SI Cơ hội được đào tạo, phát triển toàn diện về chuyên môn và kỹ năng với nhiều khóa đào tạo được công ty đầu tư giúp nhân viên không ngừng nâng cao năng lực và chất lượng cuộc sống, công việc: Bí mật giao tiếp hiệu quả, Thấu hiểu để thành công, Giao tiếp & thuyết trình, Tư duy sáng tạo & giải quyết vấn đề, Thông minh cảm xúc EQ, Đàm phán & thuyết phục, Quản lý linh hoạt,.... Được đầu tư ngân sách đào tạo, học hỏi bên cạnh chuyên môn là kỹ năng mềm, leadership, nhận thức và phát triển bản thân tối đa, coaching...
Business phát triển bền vững, trải qua hơn 22 năm tuổi, doanh thu và quy mô không ngừng tăng
Trực tiếp tham gia vào các dự án công nghệ lớn trọng điểm của khách hàng là các tổ chức lớn, các doanh nghiệp quốc gia: 3 nhà mạng lớn nhất Việt Nam, các bộ ban ngành chính chủ, tài chính ngân hàng, doanh nghiệp; cơ hội làm việc cùng các hãng đối tác công nghệ danh tiếng trên thế giới: Oracle, IBM, Dell, Redhat, Juniper, Palo Alto, HP, Microsoft....và đội ngũ SVTECHers dày dạn kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên thị trường SI
dự án công nghệ lớn trọng điểm
khách hàng là các tổ chức lớn, các doanh nghiệp quốc gia
Cơ hội được đào tạo, phát triển toàn diện về chuyên môn và kỹ năng với nhiều khóa đào tạo được công ty đầu tư giúp nhân viên không ngừng nâng cao năng lực và chất lượng cuộc sống, công việc: Bí mật giao tiếp hiệu quả, Thấu hiểu để thành công, Giao tiếp & thuyết trình, Tư duy sáng tạo & giải quyết vấn đề, Thông minh cảm xúc EQ, Đàm phán & thuyết phục, Quản lý linh hoạt,....
Được đầu tư ngân sách đào tạo, học hỏi bên cạnh chuyên môn là kỹ năng mềm, leadership, nhận thức và phát triển bản thân tối đa, coaching...
3. Phúc lợi đặc biệt được chú trọng phát triển Tâm, Thân và Trí: Mọi SVTECHers được truyền cảm hứng và động lực để sống cuộc đời ý nghĩa, đủ đầy Heath – Heart – Mind – Spirit
3.
Phúc lợi đặc biệt được chú trọng phát triển Tâm, Thân và Trí:
Heath – Heart – Mind – Spirit
Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và người thân với hạn mức $3000/người; khám sức khỏe định kỳ ngoài chính sách Bảo hiểm xã hội của chính phủ. Cùng nhau đóng góp cho cộng đồng nhiều giá trị, có ý nghĩa sâu sắc với các chương trình từ thiện lớn của Công ty hàng năm: xây trường, xây đường, cung cấp thiết bị học tập cho các em vùng cao... Ngân sách được tập trung nhiều để nâng cao đời sống tinh thần cho cá nhân và gia đình: Team building, du lịch công đoàn, YEP, Family days, Noel, Halloween, ... Những sân chơi đa dạng giúp bạn không muốn cũng phải muốn sống khỏe với các câu lạc bộ thể thao: bóng đá, cầu lông, bơi lội, chạy bộ, yoga, âm nhạc (Piano, guitar, trống...)
Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và người thân với hạn mức $3000/người; khám sức khỏe định kỳ ngoài chính sách Bảo hiểm xã hội của chính phủ.
$3000/người
Cùng nhau đóng góp cho cộng đồng nhiều giá trị, có ý nghĩa sâu sắc với các chương trình từ thiện lớn của Công ty hàng năm: xây trường, xây đường, cung cấp thiết bị học tập cho các em vùng cao...
Cùng nhau đóng góp cho cộng đồng nhiều giá trị, có ý nghĩa sâu sắc
Ngân sách được tập trung nhiều để nâng cao đời sống tinh thần cho cá nhân và gia đình: Team building, du lịch công đoàn, YEP, Family days, Noel, Halloween, ...
Những sân chơi đa dạng giúp bạn không muốn cũng phải muốn sống khỏe với các câu lạc bộ thể thao: bóng đá, cầu lông, bơi lội, chạy bộ, yoga, âm nhạc (Piano, guitar, trống...)
4. Môi trường CNTT năng động, nhiệt huyết, nhiều người giỏi, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực. Dễ mến, đoàn kết, tin cậy, lắng nghe, tôn trọng, quan tâm và hỗ trợ tối đa từ cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp – đó là những phẩm chất dường như đã ngầm chảy trong dòng máu văn hóa cốt lõi của tổ chức, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác
4.
Môi trường CNTT
Dễ mến, đoàn kết, tin cậy, lắng nghe, tôn trọng, quan tâm và hỗ trợ tối đa từ cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp
5. Chính sách làm việc linh hoạt về thời gian, về địa điểm làm việc và phạm vi công việc theo agile.
5. Chính sách làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SVTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SVTECH

SVTECH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2A Phan Thúc Duyện, P 4, Q Tân Bình, TP HCM/ Tầng 8 - Tòa nhà IC - 82 Duy Tân- Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

