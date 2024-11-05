Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh

Chuyên viên hồ sơ thầu

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên hồ sơ thầu Tại Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16M2 KĐT Yên Hòa

- Ngõ 39 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên hồ sơ thầu Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

• Hoạch định, lập kế hoạch thực hiện hồ sơ dự thầu.
• Phụ trách thực hiện các yêu cầu về năng lực, pháp lý theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, đôn đốc thúc đẩy các thành viên có liên quan thực hiện công việc đúng tiến độ so với mục tiêu và thời gian đã định.
• Liên hệ và cung cấp thông tin nộp hồ sơ thầu, theo dõi kết quả thẩu, cập nhật kết quả trúng thầu của các đơn vị.
• Phối hợp làm việc với các đơn vị nội bộ và khách hàng để xử lý các phát sinh trong suốt quá trình thực hiện hồ sơ thầu(trực tiếp làm việc với khách hàng về các vấn đề phát sinh, thay đổi).
• Triển khai thực hiện đấu thầu theo sự phân công, đúng quy trình đấu thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng nhà thầu.
• Thực hiện các công việc khác do trưởng bộ phận giao.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên tốt nghiệp ngành Kinh tế, tài chính, quản trị,...
• Có kinh nghiệm từ 1 năm tại các vị trí tương đương
• Có kinh nghiệm làm hồ sơ thầu các dự án của nhà nước và tập đoàn
• Có kiến thức nghiệp vụ cơ bản như các kiến thức về thành lập, tạo lập hồ sơ, hợp đồng,...
• Nhanh nhẹn, giao tiếp khéo léo, có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 9.000.000 (thỏa thuận theo năng lực) và các chế độ đãi ngộ, cơ hội phát triển khác
• Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và công ty
• Du lịch 2 lần/năm
• Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh

Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Yên Hòa Sunshine, Số 9 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-ho-so-thau-thu-nhap-9-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job241953
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoàn Mỹ
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu
Công ty TNHH Hoàn Mỹ
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMED
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMED
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh
Hạn nộp: 28/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh
Hạn nộp: 28/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SVTECH
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu SVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
SVTECH
Hạn nộp: 21/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 19/10/2025
Đà Nẵng Còn 21 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Thuận Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoàn Mỹ
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu
Công ty TNHH Hoàn Mỹ
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMED
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMED
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh
Hạn nộp: 28/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh
Hạn nộp: 28/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SVTECH
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu SVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
SVTECH
Hạn nộp: 21/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu SVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu SVTECH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMED
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Công ty TNHH Hoàn Mỹ
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm