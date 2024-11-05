Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16M2 KĐT Yên Hòa - Ngõ 39 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên hồ sơ thầu Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

• Hoạch định, lập kế hoạch thực hiện hồ sơ dự thầu.

• Phụ trách thực hiện các yêu cầu về năng lực, pháp lý theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, đôn đốc thúc đẩy các thành viên có liên quan thực hiện công việc đúng tiến độ so với mục tiêu và thời gian đã định.

• Liên hệ và cung cấp thông tin nộp hồ sơ thầu, theo dõi kết quả thẩu, cập nhật kết quả trúng thầu của các đơn vị.

• Phối hợp làm việc với các đơn vị nội bộ và khách hàng để xử lý các phát sinh trong suốt quá trình thực hiện hồ sơ thầu(trực tiếp làm việc với khách hàng về các vấn đề phát sinh, thay đổi).

• Triển khai thực hiện đấu thầu theo sự phân công, đúng quy trình đấu thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng nhà thầu.

• Thực hiện các công việc khác do trưởng bộ phận giao.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên tốt nghiệp ngành Kinh tế, tài chính, quản trị,...

• Có kinh nghiệm từ 1 năm tại các vị trí tương đương

• Có kinh nghiệm làm hồ sơ thầu các dự án của nhà nước và tập đoàn

• Có kiến thức nghiệp vụ cơ bản như các kiến thức về thành lập, tạo lập hồ sơ, hợp đồng,...

• Nhanh nhẹn, giao tiếp khéo léo, có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 9.000.000 (thỏa thuận theo năng lực) và các chế độ đãi ngộ, cơ hội phát triển khác

• Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và công ty

• Du lịch 2 lần/năm

• Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Đức Vinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin