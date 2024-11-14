Tuyển Chuyên viên hồ sơ thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Osaka Complex Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên hồ sơ thầu Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lập hồ sơ dự thầu; dự toán/báo giá dự thầu; báo giá phát sinh gửi các khách hàng của công ty

Phân tích hồ sơ mời thầu để lên phương án chào giá. Hoàn thiện hồ sơ thầu theo yêu cầu của bên mời thầu.

Phụ trách thực hiện các yêu cầu về năng lực, pháp lý theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu

Đóng gói, liên hệ và cung cấp thông tin nộp hồ sơ thầu, theo dõi kết quả thầu, cập nhật kết quả trúng thầu của các đơn vị.

Phối hợp làm việc với các bộ phận liên quan và khách hàng để xử lý các phát sinh trong suốt quá trình thực hiện hồ sơ thầu.

Tổng hợp, kiểm tra và lưu trữ tất cả các hồ sơ văn bản liên quan đến hồ sơ thầu

Tiến hành thực hiện hợp đồng: Soạn thảo và đàm phán hợp đồng, phối hợp với kế toán thực hiện bảo lãnh, thực hiện thủ tục tạm ứng và các công tác phát sinh khác.

Hoàn thành hợp đồng mua, hợp đồng bán; theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng.

Tiến hành và theo dõi các thủ tục bàn giao, lắp đặt, nghiệm thu, thanh quyết toán dự án.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tin học: Thành thạo word, excel, pdf và một số phần mềm chỉnh sửa đơn giản

Trình độ học vấn/chuyên môn: Đại học/ Sau đại học: Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến thầu, xuất nhập khẩu hoặc các ngành liên quan khác. Nếu có kinh nghiệm công việc không cần yêu cầu này.

Có khả năng chịu được áp lực, tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp. Tổng thu nhập hàng tháng 10 - 13tr/tháng

Đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức

1 tháng thử việc, 12 ngày phép/năm

Xét tăng lương 06 tháng/lần

Các chế độ theo quy định của công ty: khám sức khỏe, du lịch, thưởng lễ, thưởng tết, lương tháng 13, thưởng dự án, chuyên cần, sinh nhật, YEP, 20/10,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMED

