Công việc Giám đốc siêu thị

Nhu cầu tuyển dụng giám đốc siêu thị càng nhiều khi ngày càng mở rộng các loại hình siêu thị với quy mô khác nhau phục vụ nhu cầu mua sắm người dân, phát triển hoạt động thương mại trong nước. Vị trí này chịu trách nhiệm mang lại doanh số bán hàng cho siêu thị nên mức thu nhập hấp dẫn dao động từ 20.000.000 - 100.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào kinh nghiệm và loại hình siêu thị.

1. Nhu cầu tuyển dụng giám đốc siêu thị

Vị trí Giám đốc siêu thị là người quản lý cao nhất trong bất cứ loại hình hoặc quy mô siêu thị nào. Vai trò của họ đảm nhiệm mọi hoạt động liên quan tới cửa hàng bao gồm quản lý nhân sự, chất lượng sản phẩm, hoạt động bán hàng và các dịch vụ kinh doanh,..để mang lại kết quả doanh thu lợi nhuận cho siêu thị.

Hiện nay, tại Việt Nam phát triển mở rộng thương mại để phát triển nền kinh tế, hệ thống các siêu thị mini, siêu thị lớn và chuỗi siêu thị mở ra ngày càng nhiều, kéo theo nhu cầu tuyển dụng giám đốc siêu thị vô cùng lớn giúp cho hoạt động doanh nghiệp đó ổn định và có chiến lược kinh doanh hiệu quả. Bên cạnh đó cũng tạo cơ hội thử sức nâng cao năng lực bản thân vào mô hình siêu thị cùng với đó là mức thu nhập vô cùng hấp dẫn.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, hiện nay tập trung mô hình hạ tầng thương mại ngành bán lẻ hiện đại như siêu thị vừa và nhỏ, các trung tâm thương mại với sự đầu tư và tăng trưởng nhanh chóng, tập trung ở các khu đô thị thu hút vốn đầu tư từ doanh nghiệp nước ngoài. Bên cạnh đó, các khu chợ truyền thống có tốc độ bình ổn trong giai đoạn gần đây nhưng vẫn giữ được vai trò quan trọng với các kênh phân phối hàng hóa thông qua tuyến chợ.

Ngoài ra, hiện cả nước có khoảng 957 siêu thị tại 62/63 tỉnh/thành phố tại các khu vực đặc biệt là trung tâm, có tất cả 189 trung tâm thương mại tại 51/63 tỉnh, thành phố. Riêng tỉnh Hà Giang trước kia không có hệ thống siêu thị nhưng các năm gần đây đã có các siêu thị mini và cửa hàng tiện lợi để phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân địa bàn và khách du lịch. Đa số các siêu thị và trung tâm thương mại tập trung ở các thành phố lớn, khu vực nội thành; còn ở khu vực nông thôn và ngoại thành thì chưa phát triển nhiều lắm.

Theo thống kê cho thấy, số lượng siêu thị và trung tâm thương mại tại các thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ lần lượt chiếm khoảng tầm 47%; 50% so với các siêu thị và trung tâm thương mại cả nước. Điều này cho thấy nhu cầu tuyển dụng giám đốc siêu thị ở 5 thành phố này khá cao. Dù có nhiều cơ hội phát triển nhưng những khó khăn và thức thức của vị trí giám đốc siêu thị là rất lớn. Vị trí công việc càng cao thì đi đôi với trách nhiệm càng lớn, chắc chắn các ứng viên sẽ cần trau dồi thêm kinh nghiệm và kỹ năng quản lý cho tốt để điều hành hoạt động siêu thị hiệu quả.

Nhu cầu tuyển dụng giám đốc siêu thị do nhu cầu mua sắm và hàng hóa phát triển

2. Mức lương trung bình của giám đốc siêu thị

Giám đốc siêu thị có trách nhiệm cao đem lại kết quả doanh số bán hàng cho siêu thị. Cho nên, mức thu nhập của giám đốc siêu thị cũng rất hấp dẫn. Tùy vào quy mô hoạt động và thương hiệu của doanh nghiệp, quy mô siêu thị, địa điểm hoạt động và kinh nghiệm quản lý mà mức lương cho vị trí này sẽ khác nhau. Dưới đây, Job3s thu thập mức thu nhập dao động của thị trường việc làm khi tuyển dụng giám đốc siêu thị hiện nay:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Tuyển dụng giám đốc siêu thị Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Tuyển dụng Giám đốc siêu thị (1-3 năm kinh nghiệm) 20.000.000 - 25.000.000 Tuyển dụng Giám đốc siêu thị (3-5 năm kinh nghiệm) 25.000.000 - 40.000.000 Tuyển dụng Giám đốc siêu thị (Trên 5 năm kinh nghiệm) 40.000.000 - 60.000.000

Mức lương theo lĩnh vực

Tuyển dụng giám đốc siêu thị Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Tuyển dụng Giám đốc siêu thị tiêu dùng 30.000.000 - 33.000.000 Tuyển dụng Giám đốc siêu thị điện máy 30.000.000 - 35.000.000 Tuyển dụng Giám đốc siêu thị di động 40.000.000 - 50.000.000

Mức lương theo loại hình siêu thị:

Tuyển dụng giám đốc siêu thị Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Tuyển dụng Giám đốc siêu thị mini 20.000.000 - 35.000.000 Tuyển dụng Giám đốc siêu thị lớn hoặc chuỗi siêu thị 35.000.000 - 40.000.000 Tuyển dụng Giám đốc siêu cao cấp hoặc quốc tế 50.000.000 - 100.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của giám đốc siêu thị

Công việc của giám đốc siêu thị khá nhiều, phải đảm nhiệm việc làm quan trọng nhất đó là hoạt động kinh doanh cho siêu thị mang lại doanh thu hiệu quả, đồng thời là các vấn đề liên quan tới nhân sự, thủ tục hành chính và pháp lý, tài chính, thị trường,...Dưới đây là mô tả chi tiết công việc của một giám đốc siêu thị cần thực hiện:

Nghiên cứu và phân tích thị trường, tình hình kinh doanh để đưa ra các chiến lược cụ thể về hoạt động kinh doanh, kế hoạch ngành truyền thông marketing…

Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh để nắm được điểm mạnh và điểm yếu từ đó đưa ra các đề xuất cụ thể cho phương án kinh doanh như điều phối cung ứng và xây dựng marketing phù hợp để đảm bảo hiệu suất bán hàng, chất lượng sản phẩm và hoàn thành các nhiệm vụ từ cấp trên.

Giám sát đơn hàng/sản phẩm và số lượng hàng tồn kho (tỷ lệ đặt hàng, hàng hủy, hàng tồn, hao hụt kiểm kê…) trong siêu thị để có biện pháp xử lý kịp thời.

Quản lý các doanh số, doanh thu, chi phí và lợi nhuận đảm bảo hiệu quả, đạt KPI theo kế hoạch.

Kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng tiêu chuẩn và quy định của pháp luật. Ngoài ra, đảm bảo hoạt động an toàn lao động, PCCC và tài sản theo quy định.

Quản lý đội ngũ nhân viên, bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm kinh doanh hoặc hoạt động trong siêu thị (nhân viên kho, thu ngân, dịch vụ chăm sóc khách hàng,…)

Xử lý các vấn đề phát sinh hàng hóa hay đơn khiếu nại của khách hàng(nếu có)

Giám đốc siêu thị đánh giá kết quản làm việc từng nhân viên, xếp loại và đề xuất khen thưởng hoặc kỷ luật, điều chỉnh mức lương, bổ nhiệm hay miễn nhiệm theo thẩm quyền.

Trực tiếp tham gia hoạt động đào tạo đội ngũ nhân viên để phát triển chuyên môn mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của siêu thị với cấp lãnh đạo.

Công việc của giám đốc siêu thị là người quản lý và điều hành mang lại doanh thu cho siêu thị

4. Lĩnh vực tuyển giám đốc siêu thị phổ biến

Theo nghiên cứu từ trang việc làm Job3s uy tín hiện nay, lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng giám đốc siêu thị nhiều nhất phải kể đến ngành hàng bán lẻ, tiêu dùng nhanh, siêu thị điện máy và thế giới di động. Dưới đây là những đặc trưng công việc cụ thể của vị trí này trong các lĩnh vực khác nhau:

Tuyển dụng giám đốc siêu thị tiêu dùng

Ngành bán lẻ tiêu dùng phát triển mạnh, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng giám đốc siêu thị tiêu dùng ngày càng cao, đặc biệt tại các thành phố lớn và khu dân cư đông đúc. Ở vị trí này yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực FMCG hoặc quản lý bán lẻ.

Tuyển dụng giám đốc siêu thị điện máy

Hiện nay, ngành điện máy phát triển nhờ nhu cầu sử dụng công nghệ hiện đại vào trong đời sống, kéo theo nhu cầu tuyển dụng giám đốc siêu thị điện máy gia tăng. Vai trò vị trí này quản lý và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực điện máy.

Tuyển dụng giám đốc siêu thị di động

Nhu cầu tuyển giám đốc siêu thị di động tăng cao nhu cầu sử dụng smartphone và phụ kiện di động ngày càng nhiều. Yêu cầu ứng viên cần có kiến thức chuyên môn về công nghệ, hiểu biết sâu sắc về thị trường và khả năng quản lý kinh doanh.

Mỗi siêu thị sẽ có những mô hình hoạt động kinh doanh khác nhau

5. Tuyển dụng giám đốc theo loại hình

Hiện nay, tuyển dụng giám đốc siêu thị tại nhiều loại hình siêu thị với quy mô khác nhau. Dưới đây là một số những siêu thị được hoạt động phổ biến hiện nay:

5.1. Việc làm giám đốc siêu thị mini

Siêu thị mini hoạt động với quy mô vừa và nhỏ, vận hành cũng đơn giản với quy mô nhân sự ít hơn, chủ yếu tập trung vào hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), thực phẩm tươi sống, và các sản phẩm thiết yếu hàng ngày. Nhu cầu tuyển dụng giám đốc siêu thị mini chủ yếu như VinMart+, Circle K, FamilyMart ở những nơi đông dân cư.

5.2. Việc làm giám đốc siêu thị lớn hoặc chuỗi siêu thị

Loại hình siêu thị lớn hoặc chuỗi siêu thị với quy mô lớn hơn tới vài trăm nhân sự. Tập trung kinh doanh các ngành hàng thực phẩm, thời trang, điện máy, gia dụng,...Những loại hình này có nhu cầu tuyển dụng giám đốc siêu thị lớn hơn với những yêu cầu cao. Ngoài quản lý về doanh thu của siêu thị thì còn lên chiến lược kinh doanh, marketing để phát triển thương hiệu. Một số siêu thị lớn như: Co.opmart, Big C, WinMart,..

5.3. Việc làm giám đốc siêu thị cao cấp hoặc quốc tế

Giám đốc siêu thị cao cấp và quốc tế là người quản lý siêu thị chuyên về các mặt hàng cao cấp, nhập khẩu, hoặc phục vụ khách hàng quốc tế. Loại hình siêu thị này có quy mô lớn, hiện đại, thường ở các thành phố lớn hoặc khu vực du lịch phát triển. Đặc biệt, đối với những người giám đốc làm trong siêu thị này đòi hỏi cần có nhiều kinh nghiệm và khả năng ngoại ngữ tốt.

Việc làm giám đốc siêu thị sẽ theo các loại hình siêu thị ở các trung tâm thành phố

6. Yêu cầu đối với việc làm giám đốc siêu thị

Để ứng tuyển vào vị trí giám đốc siêu thị, nhà tuyển dụng không chỉ yêu cầu kinh nghiệm và năng lực chuyên môn mà họ còn yêu cần ở bạn những kỹ năng cần có để phục vụ tốt công việc.

Kinh nghiệm và năng lực chuyên môn: Để giữ vị trí giám đốc siêu thị, yêu cần cần tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, Marketing…Đồng thời, cần có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, có 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh, bán hàng cần tới xây dựng chiến lược mang lại doanh thu cho doanh nghiệp.

Kỹ năng cần có: Ứng tuyển vào vị trí này, bạn cần có khả năng lãnh đạo, kỹ năng kinh doanh và Marketing. Cụ thể như sau:

Khả năng quản lý và điều hành siêu thị

Lên chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Kỹ năng phân tích tài chính và dự trù chi phí hợp lý.

Kỹ năng giao tiếp tốt, biết đàm phán và xử lý tình huống.

Khả năng tổ chức và làm việc nhóm.

Khả năng quản lý thời gian.

Kỹ năng am hiểu thị trường, nhu cầu thị hiếu khách hàng.

Kỹ năng thành thạo công nghệ và các phần mềm quản lý chuyên dụng.

Kết Luận

Vị trí giám đốc siêu thị đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh siêu thị, đòi hỏi có năng lực quản lý toàn diện. Với xu hướng phát triển mạnh mẽ của ngành bán lẻ, điện máy và thiết bị di động, nhu cầu tuyển dụng giám đốc siêu thị ngày càng gia tăng, mang lại cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cùng chế độ đãi ngộ cao. Đây là cơ hội lý tưởng cho những ứng viên giàu kinh nghiệm và có tầm nhìn chiến lược, sẵn sàng đảm nhận trọng trách để đưa siêu thị đạt được những bước tiến lớn trong tương lai