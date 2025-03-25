Tuyển Giám đốc siêu thị Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Giám đốc siêu thị

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Da Nang, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giám đốc siêu thị Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Quản lý kết quả bán hàng:
- Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh đối với các siêu thị phụ trách; lập và thực hiện các kế hoạch chi tiết nhằm đạt các mục tiêu do công ty chỉ định (doanh số, mục tiêu bao phủ, phân phối, hình ảnh…).
2. Giám sát công việc hiệu quả; tuân thủ các quy định về tài liệu ISO:
- Giám sát các hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến kết quả kinh doanh của siêu thị (hoạt động quản lý tồn kho, quản lý hạn sử dụng, đặt hàng/ xử lý đơn hàng/ giao hàng, hoạt động khuyến mãi/ hậu mãi/ trưng bày/ dịch vụ khách hàng...). Luôn đảm bảo tính nhất quán trong công tác triển khai các kế hoạch khuyến mãi và trưng bày tại siêu thị... theo qui định của công ty Vinamilk.
- Thực thi và tuân thủ về các tài liệu ISO của đơn vị hiện hành.
3. Duy trì sự hiện diện, trưng bày sản phẩm & quản lý POSM, Thiết bị bán hàng hiệu quả:
- Đảm bảo sự hiện diện đầy đủ và tình trạng trưng bày tốt về sản phẩm trong siêu thị (trên quầy, kệ, ụ trưng bày, tủ đông, tủ mát…) theo qui định.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10, Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, Tp. HCM

