Tuyển Giám đốc siêu thị Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Hàn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nơi làm việc:

Lô S5-11, Cụm Sản xuất Làng nghề Tập trung Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Mô tả Công việc:

- Chịu trách nhiệm chính trong việc mở rộng thị trường cung cấp sản phẩm Hàn, cắt, Robot, máy CNC,... nhằm đạt được doanh thu.

- Nghiên cứu thị trường và đề xuất các chiến lược kinh doanh nhằm tạo ra sự khác biệt so với đối thủ về mặt chất lượng dịch vụ, thu hút được nhiều đối tác lớn nhằm đẩy mạnh chiếm lĩnh thị phần trên toàn quốc.

- Khai thác và phát triển thị trường mới để tăng doanh thu đồng thời xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Tham mưu, tư vấn, định hướng, hoạch định chiến lược phát triển thị trường phù hợp với định hướng chiến lược chung của Công ty.

- Thiết lập quan hệ hợp tác tốt với quản lý cấp cao của đối tác và nắm rõ động thái của khách hàng.

- Xây dựng cơ cấu, quản lý nhân sự và giám sát toàn bộ hoạt động của phòng phát triển thị trường.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh của Công ty

Lương - Thưởng - Phúc lợi: