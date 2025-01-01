Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Với lịch sử 40 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng và chất lượng cao cấp hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội. “Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ cuộc sống con người“, Vinamilk không ngừng phấn đấu, phát triển, đổi mới và sáng tạo nhằm mang đến cho cộng đồng những giải pháp dinh dưỡng chất lượng quốc tế, đáp ứng nhu cầu cho mọi đối tượng tiêu dùng với các sản phẩm thơm ngon, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe gắn liền với thương hiệu Vinamilk như: Sữa nước Vinamilk, Sữa chua Vinamilk, Sữa bột Vinamilk, Sữa đặc Ông Thọ và Ngôi Sao Phương Nam, Sữa bột Dielac, Bột ăn dặm RiDIELAC, Sữa đậu nành, Nước ép trái cây Vfresh, Kem và Phô mai... Tính đến giữa tháng 08/2016, Vinamilk đạt mức vốn hóa kỷ lục là 9.2 tỷ USD (vốn hóa thị trường lớn nhất tại Việt Nam) với doanh thu là 1.8 tỷ USD và được xếp thứ 24 trong danh sách FAB 50 năm 2016. Với sự kiện này, Forbes Asia đã nói “Lần này chính Việt Nam đã tạo ra tin tức nóng hổi nhất. Chưa bao giờ có công ty Việt Nam nào được bình chọn vào FAB 50 nhưng năm nay, chính công ty Vinamilk đã làm nên sự thay đổi”. Bên cạnh đó, theo một báo cáo của Euro monitor về các công ty sữa trên toàn thế giới thì Vinamilk đang đứng thứ 49 trên toàn cầu về doanh thu các sản phẩm sữa trong năm 2015 (ước tính của KPMG theo số liệu của Euro Monitor). Doanh thu này hiện cao hơn 18% so với mức doanh thu trung bình của các công ty sữa ở Châu Á. Đặc biệt, Vinamilk còn được đánh giá là công ty đứng đầu về tính thanh khoản ở các khu vực. Đây chính là minh chứng cho sự kinh doanh có hiệu quả và nền tảng tài chính vững mạnh của Vinamilk trong suốt 40 năm qua. Trong thời gian tới Vinamilk sẽ vẫn chú trọng giữ vững thị trường nội địa, song song với việc tìm kiếm các cơ hội mở rộng ở nước ngoài. Hiện nay ngoài 10 trang trại và 13 nhà máy trong nước, Vinamilk còn có 3 nhà máy tại Mỹ, New Zeland, Campuchia, 1 công ty con tại Ba Lan và đang xúc tiến đẩy mạnh xuất khẩu ở các thị trường mới như Thái Lan, Myanmar và Châu Phi. Ngoài kết quả kinh doanh ấn tượng, Vinamilk luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội vì cộng đồng và sự phát triển của trẻ em Việt Nam, thông qua các chương trình như: Quỹ sữa "Vươn Cao Việt Nam” với mong muốn “mọi trẻ em đều có quyền được uống sữa mỗi ngày”; Quỹ “Một triệu cây xanh cho Việt Nam” vì một Việt Nam xanh tươi, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng khác. Vì sao làm việc với chúng tôi? Hơn 40 năm hình thành và phát triển, trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam và đang vươn tầm ra quốc tế, chúng tôi luôn hiểu rằng con người là yếu tố quyết định đối với sự thành công và phát triển của Công ty. Tại Vinamilk, sự nghiệp của các bạn sẽ được phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của chúng tôi. Đến với Vinamilk, bạn sẽ có được điều gì? Môi trường chuyên nghiệp, công việc đầy thách thức và cơ hội làm việc với những người giàu kinh nghiệm, là nơi tốt nhất để bạn chọn lựa cho con đường phát triển sự nghiệp của mình. Chúng tôi luôn cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp. Vinamilk là nơi bạn có thể thỏa sức sáng tạo, đưa những kiến thức và kinh nghiệm vào thực tế nhằm góp phần xây dựng và phát triển Công ty. Ngoài ra, chúng tôi còn mang lại: • Chương trình đào tạo giúp nhân viên phát triển và đạt được mục tiêu nghề nghiệp • Chế độ lương bổng và đãi ngộ xứng đáng • Nhiều cơ hội công việc mới cùng với sự phát triển không ngừng của công ty • Nền văn hóa tạo cảm hứng làm việc và sáng tạo Giải thưởng: Với những nổ lực và phát triển không ngừng, Vinamilk đã vươn cao - Trở thành điểm sáng kinh tế không chỉ Việt Nam mà còn vươn tầm thế giới. Vinamilk đã trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trên tất cả mọi phương diện, đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Với những thành tựu ấn tượng đạt được trong suốt 40 năm qua, Vinamilk liên tiếp được các tổ chức danh giá trong và ngoài nước vinh danh với các giải thưởng tiêu biểu như: • Top 50 Doanh nghiệp sữa có doanh thu lớn nhất thế giới (Đứng thứ 49) - Theo báo cáo của Euro Monitor & KPMG (2016) • Top 10 trong 1.000 thương hiệu hàng đầu Châu Á (Đứng hàng thứ 4) - Tạp chí Campaign Asia-Pacific (dựa theo AC Nielsen) (2016) • Vinamilk nằm trong danh sách 300 công ty năng động nhất châu Á (Asia 200) - Tạp chí Nikkei (2016) • Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2014 & 2015 (Đứng hạng thứ 2) - Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen và mạng Anphabe.com(2015) - (2016) • Nơi làm việc được người lao động mong muốn làm việc nhất (Đứng thứ 2) - Báo điện tử VTV.vn (2016) • Đứng thứ nhất trong top 40 Doanh nghiệp thương hiệu giá trị nhất - Forbes Việt Nam (2016) • Top Doanh nghiệp được người lao động mong muốn làm việc nhất tại Việt Nam (Đứng thứ 2 trong Top 20 công ty) - JobStreet.com (2016) • Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam - Báo Nhịp cầu đầu tư (2016) • Thương hiệu mạnh VN 2015 - Thời báo kinh tế VN(2016) • Top 100 Asean - Top 300 Asia - Nikkei Asian Review (2015) • Giải thưởng Công nghiệp Thực phẩm toàn cầu IUFoST 2014 cho sản phẩm sữa nước ADM của Vinamilk (the IUFoST Global Food Industry Awards 2014) - Liên đoàn các Hiệp hội KH & Công Nghệ TPhẩm quốc tế (IUFoST). Hội nghị diễn ra tại Montreal, Canada (2014) • Trang trại Vinamilk tại Nghệ An và Tuyên Quang đạt chuẩn Global G.A.P - Global G.A.P(2014)