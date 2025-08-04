Tuyển Giám đốc siêu thị Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc siêu thị Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/08/2025
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company

Giám đốc siêu thị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc siêu thị Tại Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Số 58, Đường 23/10, phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc siêu thị Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ 1: Quản lý nhân sự
Nhiệm vụ 2: Quản lý hàng hóa của cửa hàng, đảm bảo an toàn hàng hóa, hạn chế thất thoát, hao hụt.
- Phê duyệt các đề xuất; giám sát việc nhập-xuất hàng hóa tại cửa hàng, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về nhập-xuất hàng hóa.
- Giám sát việc sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho hàng, đảm bảo nhân viên thực hiện đúng quy định về bảo quản hàng hóa, PCCC, ATVSTP…
- Xem xét các báo cáo về các chỉ tiêu tồn kho, các trường hợp tồn kho bất thường của cửa hàng; đề xuất hoặc phê duyệt, hướng dẫn và giám sát nhân viên thực hiện các biện pháp giải quyết phù hợp để hạn chế thất thoát, hao hụt hoặc lãng phí.
Nhiệm vụ 3: Quản lý hoạt động bán hàng nhằm đáp ứng chỉ tiêu kinh doanh
- Hằng ngày thực hiện kiểm tra toàn bộ khu vực trong – ngoài cửa hàng, kịp thời phát hiện ra các vấn đề chưa đạt … để nhắc nhở, đôn đốc nhân viên điều chỉnh, đảm bảo không xảy ra các sai sót, thất thoát, …
- Trao đổi, phản hồi ý kiến với các bộ phận có liên quan tại văn phòng chính về nội dung các chương trình, sự kiện bán hàng để có những điều chỉnh phù hợp với tình hình cụ thể tại cửa hàng.
- Lập và triển khai các kế hoạch bán hàng trên cơ sở các chương trình chung của công ty căn cứ theo tình hình cụ thể tại cửa hàng.
- Tổng hợp, xem xét các báo cáo; cập nhật tình hình hoạt động (doanh số, tồn kho, chi phí, …); kịp thời đề xuất hoặc phê duyệt các phương án giải quyết phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company

Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 469 Nguyen Huu Tho, Tan Hung Ward, District 7, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

