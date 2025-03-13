Tuyển Giám đốc siêu thị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Nhiệm vụ điều hành

a. Quản lý hàng hóa

- Giám sát nhân viên, nhằm đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ trong điều kiện tốt và đạt chất lượng, được trưng bày bắt mắt, đúng quy chuẩn, có bảng giá chính xác

- Xác nhận và duyệt các đơn hàng tồn kho ; kiểm soát tồn kho của siêu thị

- Chuẩn bị và tham gia kiểm kê hàng hóa theo đúng kế hoạch đề ra.

b. Quản lý công việc không liên quan đến hàng hóa

- Giám sát nhóm và Nhân viên, nhằm đảm bảo:

· Trang thiết bị, hệ thống đèn chiếu sáng và các đồ vật cố định đều trong điều kiện tốt.

· Khu vực bán hàng & kho trữ hàng luôn sạch sẽ, ngăn nắp, đảm bảo quy trình phòng cháy chữa cháy

- Kiểm tra và xác nhận sự chênh lệch giữa hàng tồn kho và doanh số bán hàng sau khi kiểm kê hàng hóa, sau đó làm báo cáo gửi lên cấp trên.

- Thực hiện việc mở và đóng cửa hàng theo đúng quy định

c. Dịch vụ khách hàng

- Cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng nhằm khuyến khích “bán hàng thêm”.

- Thu thập thông tin và giới thiệu đến khách hàng về các mặt hàng mới, chương trình khuyến mãi, chính sách có liên quan đến việc thanh toán, đổi trả hàng,….

- Xử lý các khiếu nại từ phía khách hàng được (các) nhóm nêu ra, những tình huống bán hàng khó & phức tạp.