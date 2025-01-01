Công việc Giáo viên Giáo dục thể chất

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng giáo viên thể chất tại Việt Nam đang tăng cao do đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng. Tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM... việc làm giáo viên thể chất đang có mức lương dao động từ 5.000.000 - 20.000.000 VND/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng giáo viên thể chất

Giáo viên thể chất là người giảng dạy và hướng dẫn học sinh, sinh viên trong các hoạt động thể thao, rèn luyện thể lực, các kỹ năng thể dục thể thao. Hiện nay, ở cấp bậc tiểu học, hơn 80% giáo viên thể chất là kiêm nhiệm, chất lượng giảng dạy chưa cao. Cùng với đó, đội ngũ giáo viên thể chất thiếu các kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa, huấn luyện thể thao, các kiến thức về y học, dinh dưỡng thể thao. Điều này đã dẫn đến nhu cầu tuyển dụng giáo viên thể chất có chuyên môn và kỹ năng thực tiễn ngày càng cao hơn.

Theo thống kê từ trang việc làm Job3s, hiện có hàng trăm tin tuyển dụng cho việc làm giáo viên thể chất mỗi năm, đặc biệt là tại các trường phổ thông và mầm non, nhằm cải thiện chất lượng giáo dục thể chất trong nhà trường.

