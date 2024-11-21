Tuyển Giáo viên Giáo dục thể chất Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Giáo dục thể chất Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company
- Hồ Chí Minh: Vinhomes Central Park, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Giáo viên Giáo dục thể chất Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Tuần tra, kiểm tra các khu vực tiện ích vui chơi trong Vinhomes theo đúng tiêu chuẩn của Ban Quản Lý
- Đón tiếp, hướng dẫn Cư dân/Khách hàng sử dụng dịch vụ tại các khu vực tiện ích vui chơi trong Vinhomes
- Đảm bảo sự an tòan và trải nghiệm tốt nhất cho Cư dân/Khách hàng tại khu vực được phân công làm việc
- Hàng ngày/định kỳ tiến hành kiểm kê, kiểm soát các trang thiết bị công cụ dụng cụ, vật tư... theo quy định tại khu vực phụ trách đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ
- Thực hiện các công việc báo cáo/bàn giao/nhận bàn giao theo quy định hướng dẫn của bộ phận sau mỗi ca làm việc
>>> Địa điểm làm việc: Vinhomes Quận 1
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành, ưu tiên các chuyên ngành dịch vụ khách hàng, CSKH, thể dục thể theo....
- Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận bằng tạm thời
- Tác phong chuyên nghiệp; giao tiếp thân thiện, niềm nở
- Chăm chỉ, chịu khó và yêu thích công việc ngoài trời, vận động
- Đáp ứng thời gian làm việc: xoay ca 08 tiếng/ngày, 06 ngày/tuần ( Ca 1: 6h - 14h, Ca 2: 14h - 22h )
Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Ký HĐLĐ không xác định thời hạn, tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm, được mua gói bảo hiểm sức khỏe PVI
- Lương tháng 13, 12 ngày phép năm, thưởng các ngày lễ tết đầy đủ
- Ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như: Vinfast, Vinpearl, Vinmec, Vinschool,...
- Tham gia các khóa học đào tạo, kỹ năng, phát triển bản thân
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả
- Cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI