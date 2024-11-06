Tuyển Giáo viên Giáo dục thể chất CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Giáo dục thể chất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU
Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 21
- TT17 Văn Phú, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Giáo viên Giáo dục thể chất Với Mức Lương 5 - 20 Triệu
Giảng dạy học sinh trong độ tuổi 5-17 tuổi. Ưu tiên đã có kinh nghiệm dạy các lớp luyện thi vào chuyên ngữ cấp 3 hoặc luyện thi vào các trường cấp 2 CLC
- Quản lý các học sinh trong lớp, gửi nhận xét cho phụ huynh trên nhóm lớp sau mỗi buổi học.
- Phối hợp với các bộ phận khác của Trung tâm khi cần thiết để xây dựng các lộ trình học phù hợp cho từng đối tượng học viên.
- Tham dự các buổi trao đổi với bộ phận chuyển môn để nâng cao chất lương giảng dạy
Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc các ngành liên quan.
Có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên.
Có kiến thức vững chắc về ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.
Có khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả, tạo động lực học tập cho học viên.
Yêu thích công việc giảng dạy, có tâm huyết với nghề.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ giảng dạy.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, phát triển chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
