Tuyển Giáo viên Giáo dục thể chất MYGYM CIPUTRA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giáo viên Giáo dục thể chất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

➢ Tham gia các buổi training của trung tâm

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

➢ Tuổi: Từ 20-27 tuổi. Không yêu cầu bằng cấp chuyên môn

➢ Chăm chỉ, phẩm chất đạo đức tốt, không yêu cầu kinh nghiệm và sẽ được đào tạo bài bản.

➢ Kỹ năng tiếng Anh CƠ BẢN (nghe, nói giao tiếp cơ bản, TỰ TIN GIAO TIẾP).

➢ Yêu trẻ em, có mong muốn được làm việc trong môi trường giáo dục chất lượng cao.

➢ Thể lực tốt, không có các bệnh về tim mạch và hô hấp.

➢ Có kinh nghiệm làm việc với trẻ hoặc có kiến thức về thể dục, thể thao, ca hát, nhảy múa là một lợi thế.

➢ Thời gian làm việc:có thể làm việc cả cuối tuần và Thứ 2. Được nghỉ 1.5 ngày trong tuần theo sắp xếp của Trung tâm đối với fulltime hoặc chọn ca đối với parttime

Sáng: 8h30-12h, chiều 14h00-19h00

Tại MYGYM CIPUTRA Thì Được Hưởng Những Gì

➢ Lương cứng 7.000.000đ - 10.000.000đ. (Mức lương thay đổi tùy theo năng lực ứng viên và không ảnh hưởng bởi KPI doanh thu) + Lương hoa hồng. Tổng Thu nhập lên tới 12.000.000đ - 15.000.000đ đối với fulltime

➢ Phụ cấp dạy lớp tại các điểm trường đối tác của My Gym. Thưởng theo KPI tháng, quý.

➢ Được đào tạo từ cơ bản tới nâng cao theo chương trình training chuẩn quốc tế của thương hiệu MYGYM

➢ Có tháng lương thứ 13. Thưởng trong các dịp lễ tết và thưởng năm nếu đạt KPI.

➢ BHXH và quy chế nghỉ phép theo quy định nhà nước.

➢ Teambuilding vui chơi cùng công ty hàng năm.

➢ Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

➢ Sau khi đào tạo, được cấp bằng chứng chỉ Quốc tế từ Mỹ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MYGYM CIPUTRA

