Tuyển Giáo viên Giáo dục thể chất NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE làm việc tại Đồng Nai thu nhập 6 - 8 Triệu

NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Giáo viên Giáo dục thể chất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Giáo dục thể chất Tại NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 492 Tỉnh lộ 8, Phước Vĩnh An, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Giáo viên Giáo dục thể chất Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Lập kế hoạch, quản lý, giảng dạy các lớp được phân công.
- Bảo đảm chất lượng giảng dạy, theo dõi quá trình học tập và trao đổi trực tiếp với phụ huynh về sự phát triển của Học sinh.
- Tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa của Trường.
- Các công tác khác theo sự chỉ đạo của Ban điều hành Nhà trường.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp sư phạm chuyên ngành tương ứng.
- Tâm huyết với giáo dục, năng lực sư phạm cao, sẵn sàng cống hiến và nhận nhiệm vụ được giao.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE Thì Được Hưởng Những Gì

- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: trang bị cơm trưa riêng cho CBNV INschool và cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ số 27 CMT8, tổ 4, KP 2, Phường Xuân An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

