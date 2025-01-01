Công việc Kiểm toán độc lập

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm kiểm toán độc lập

Kiểm toán độc lập (External Audit) đóng vai trò trong việc kiểm tra và đánh giá báo cáo tài chính của một tổ chức. Công việc này được thực hiện bởi kiểm toán viên có giấy phép hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán hoặc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thực hiện. Nhân viên sẽ tiến hành xem xét, đánh giá và đưa ra ý kiến độc lập theo các điều khoản trong hợp đồng kiểm toán, đảm bảo tính minh bạch và chính xác của báo cáo tài chính.

Theo Tạp chí Tài chính, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển kiểm toán có chuyên môn ngày càng tăng. Kết quả phỏng vấn sâu chuyên gia của Tạp chí cho thấy, 4 DNKiT (doanh nghiệp kiểm toán) lớn trên thế giới (big 4) là KPMG, Deloitte, PwC, E&Y vẫn đang tiếp tục hoạt động tại Việt Nam. Việc gia tăng trong nhu cầu tuyển dụng việc làm kiểm toán, tạo ra nhiều tiềm năng cho việc làm kiểm toán độc lập phát triển trong tương lai.

Theo các trang việc làm, có đến vài chục tin tuyển dụng kiểm toán độc lập mỗi tháng, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động. Nếu tích lũy đủ kinh nghiệm và kiến thức, bạn có thể thăng tiến lên các vị trí như trưởng nhóm kiểm toán độc lập, giám đốc kiểm toán, …

Tìm việc làm kiểm toán độc lập đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm tuyển dụng

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm kiểm toán độc lập

Nhu cầu tuyển dụng kiểm toán độc lập ngày càng gia tăng với lộ trình thăng tiến rõ ràng, tạo nhiều cơ hội cho người lao động. Mức lương cho vị trí này dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là cập nhật thông tin mức lương kiểm toán độc lập mà Job3s cung cấp:

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh kiểm toán độc lập 8.000.000 - 12.000.000 Chuyên viên kiểm toán độc lập 12.000.000 - 15.000.000 Chuyên viên tư vấn kiểm toán 11.000.000 - 17.000.000 Trưởng nhóm kiểm toán độc lập 18.000.000 - 25.000.000 Giám đốc kiểm toán 18.000.000 - 30.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm kiểm toán độc lập

Sự tiềm năng của ngành kiểm toán cùng với mức lương tuyển dụng kiểm toán độc lập ở mức ổn định, thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm. Dưới đây là mô tả công việc của vị trí này, bạn có thể tham khảo:

Lập kế hoạch kiểm toán: Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình kiểm toán độc lập. Kiểm toán viên sẽ xem xét hồ sơ tài chính, tài liệu liên quan, cùng một số tài sản hoặc hạng mục cụ thể của doanh nghiệp được kiểm toán. Dựa trên các thông tin thu thập được, nhân viên sẽ xây dựng kế hoạch và đưa ra các khuyến nghị tài chính phù hợp cho doanh nghiệp.

Lập báo cáo kiểm toán: Kiểm toán độc lập đảm bảo toàn bộ quá trình kiểm tra, giám sát cần được thực hiện trung thực, minh bạch, tránh bất kỳ sự móc nối nào giữa kiểm toán viên và nhân sự trong doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất, kiểm toán viên phải lập báo cáo chi tiết gửi về công ty kiểm toán để lưu trữ, quản lý và làm bằng chứng khi phát sinh vấn đề. Báo cáo này cũng giúp tối ưu quy trình nếu khách hàng tái sử dụng dịch vụ kiểm toán, giảm thiểu việc kiểm tra lại từ đầu.

Tuyển dụng kiểm toán độc lập cần phải giao tiếp với khách hàng và các bên liên quan

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm kiểm toán độc lập

Tuyển dụng kiểm toán độc lập ở nhiều vị trí khác nhau cho người mới ra trường đến các cấp bậc cao hơn như trưởng phòng, giám đốc kiểm toán,… với mức lương hấp dẫn. Dưới đây là tổng hợp vị trí công việc kiểm toán độc lập:

4.1. Thực tập sinh kiểm toán độc lập

Thực tập sinh kiểm toán độc lập tham gia vào các nhóm kiểm toán và đảm nhận những nhiệm vụ cơ bản nhất. Trong giai đoạn đầu, công việc chủ yếu bao gồm kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, tham gia kiểm kê kho và xác nhận công nợ với các đối tác của doanh nghiệp.

Qua thời gian và tích lũy kinh nghiệm, kiểm toán viên sẽ được phụ trách kiểm tra các khoản mục chi tiết hơn, tham gia vào các phần hành phức tạp hơn. Mọi hoạt động của Thực tập sinh kiểm toán độc lập đều được thực hiện dưới sự hướng dẫn và giám sát chặt chẽ của trưởng nhóm nhằm đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy trình kiểm toán.

4.2. Chuyên viên kiểm toán độc lập

Chuyên viên kiểm toán độc lập chịu trách nhiệm quản lý một nhóm trợ lý kiểm toán cấp dưới để thực hiện các cuộc kiểm toán có quy mô nhỏ hoặc trung bình. Ngoài việc thành thạo các kỹ thuật kiểm toán cơ bản, Chuyên viên kiểm toán độc lập cần có kỹ năng phân công công việc, phối hợp và giám sát các trợ lý trong nhóm.

Chuyên viên kiểm toán độc lập thường đảm nhiệm các nhiệm vụ phức tạp hơn, như phân tích dữ liệu hay đánh giá rủi ro. Đồng thời, ở vị trí này, kiểm toán viên bắt đầu phát triển kỹ năng làm việc trực tiếp với khách hàng, xử lý các tình huống phát sinh và đảm bảo quá trình kiểm toán diễn ra suôn sẻ, đạt hiệu quả cao nhất.

4.3. Chuyên viên tư vấn kiểm toán

Chuyên viên tư vấn kiểm toán là người cung cấp các giải pháp và hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình tài chính, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật. Chuyên viên đóng vai trò tư vấn trong việc xác định các vấn đề tiềm ẩn và đề xuất các cải tiến phù hợp. Vị trí này thường làm việc trực tiếp với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu, phân tích dữ liệu tài chính, và lập báo cáo tư vấn chuyên sâu.

4.4. Trưởng phòng kiểm toán độc lập

Trưởng phòng kiểm toán độc lập thường đảm nhiệm việc điều hành các cuộc kiểm toán lớn và giám sát nhiều cuộc kiểm toán nhỏ hoặc trung bình. Trưởng phòng có nhiệm vụ chính trong việc phối hợp công việc giữa các trưởng nhóm kiểm toán và trao đổi với khách hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán.

Ở cấp bậc này, trưởng phòng kiểm toán đã là một kiểm toán viên thực thụ, có thẩm quyền ký vào các báo cáo kiểm toán và chịu trách nhiệm pháp lý hoàn toàn đối với nội dung ký kết.

4.5. Giám đốc kiểm toán

Giám đốc kiểm toán chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phức tạp, điều hòa mâu thuẫn giữa khách hàng và nhân viên, đồng thời quản lý ngân sách để đảm bảo các cuộc kiểm toán mang lại lợi nhuận.

Ngoài ra, giám đốc cũng đóng góp vào sự phát triển kinh doanh của công ty bằng cách tìm kiếm doanh thu mới và mở rộng thị trường. Vị trí này đòi hỏi kỹ năng quản lý vượt trội và khả năng đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng.

Tuyển dụng kiểm toán độc lập với nhiều vị trí công việc khác nhau

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kiểm toán độc lập

Tuyển dụng kiểm toán độc lập không chỉ được doanh nghiệp quan tâm mà còn được người lao động mong muốn ứng tuyển. Khu vực tuyển dụng công việc này ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.

5.1. Tuyển dụng việc làm kiểm toán độc lập tại Hà Nội

Hà Nội với nền kinh tế hàng đầu miền Bắc, cùng với sự đầu tư của nhiều doanh nghiệp tại đây, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng kiểm toán độc lập tăng cao. Các công ty cần tuyển vị trí này để giám sát, thực hiện các cuộc kiểm toán, với vài chục tin tuyển dụng mỗi tháng.

Nhu cầu tuyển dụng kiểm toán độc lập nhiều trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, xây dựng. Mức lương của công việc này dao động từ 7.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều tại các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Hoàn Kiếm.

5.2. Tuyển dụng việc làm kiểm toán độc lập tại Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là thành phố tập trung nhiều lao động trẻ và là trung tâm kinh tế năng động nhất của Việt Nam, với hàng nghìn doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhu cầu tuyển dụng kiểm toán độc lập đang ngày càng nhiều, với vài chục tin tuyển dụng mỗi tháng.

Nhu cầu tuyển dụng kiểm toán độc lập nhiều trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, xây dựng. Mức lương của công việc này dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều tại các quận 1, quận 7, quận 2, Bình Tân, thành phố Thủ Đức.

5.3. Tuyển dụng việc làm kiểm toán độc lập tại Đà Nẵng

Đà Nẵng với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhu cầu tuyển dụng kiểm toán độc lập tại Đà Nẵng là điều cần thiết để thực hiện các hoạt động kiểm toán của doanh nghiệp.

Theo các trang việc làm, có đến vài tin kiểm toán độc lập mỗi tháng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ngân hàng. Mức lương của công việc này dao động từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều tại các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà.

Ngoài ra, nhiều tỉnh thành khác cũng đang tuyển dụng kiểm toán độc lập. Sự gia tăng hoạt động kinh doanh và yêu cầu minh bạch tài chính ở các địa phương đã thúc đẩy nhu cầu về nhân lực kiểm toán.

Các khu vực thành phố lớn như Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng cao

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm kiểm toán độc lập

Nhu cầu tuyển dụng kiểm toán độc lập ở các khu vực nổi bật với đa dạng vị trí ứng tuyển, nhà tuyển dụng sẽ đưa ra các yêu cầu cho ứng viên. Một số yêu cầu cơ bản có thể kể đến như bằng cấp, kiến thức, kỹ năng mà bạn cần phải đáp ứng như:

Về bằng cấp, kiến thức:

Cần có bằng Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp.

Tối thiểu có bằng đại học chuyên ngành kế toán - kiểm toán hoặc các lĩnh vực liên quan.

Nếu đã có chứng chỉ kiểm toán quốc tế, bạn phải tham gia kỳ thi sát hạch Luật pháp Việt Nam để được cấp chứng chỉ hành nghề kiểm toán tại Việt Nam.

Có thể bổ sung thêm các chứng chỉ kiểm toán quan trọng như: ACCA, CIA, CMA, CFA, v.vv.. Dựa vào các chứng chỉ này, nhà tuyển dụng có thể đánh giá cao năng lực kiểm toán của bạn.

Về kỹ năng:

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán, kiểm toán: Kiểm toán viên cần thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm kế toán và kiểm toán phổ biến như SAP, QuickBooks hoặc các công cụ phân tích dữ liệu.

Kỹ năng lập báo cáo và trình bày: Kiểm toán viên cần có khả năng lập báo các và trình bày những vấn đề chuyên sâu một cách đơn giản, để những người không có chuyên môn sâu về kế toán hay kiểm toán vẫn có thể hiểu.

Giữ tư cách nghề nghiệp: Để duy trì uy tín trong ngành kiểm toán, bạn phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật khi hành nghề. Việc không tham gia vào bất kỳ hành vi nào có thể làm giảm uy tín nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết để thành công trong lĩnh vực này.

Cần đặc biệt chú ý đến chi tiết và tính chính xác: Kiểm toán độc lập cần phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong số liệu và tài liệu để đảm bảo rằng không có sai sót nào xảy ra. Bất kỳ lỗi nào, dù nhỏ, cũng có thể dẫn đến những kết luận sai lệch và ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng.

Nhanh nhạy với những con số: Kiểm toán độc lập chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát các con số, vì vậy bạn cần có sự nhạy bén và tỉnh táo khi làm việc với dữ liệu tài chính. Khả năng đọc hiểu và phân tích con số một cách trôi chảy sẽ giúp bạn phát hiện các sai sót và đưa ra đánh giá chính xác.

Giao tiếp hiệu quả: Mặc dù là một kiểm toán độc lập, nhưng kiểm toán viên cũng cần tương tác và giao tiếp với nhiều người từ các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp để thu thập thông tin tài chính. Kỹ năng giao tiếp khéo léo sẽ giúp bạn đảm bảo mọi việc diễn ra thuận lợi trong quá trình kiểm toán.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Kiểm toán độc lập cần có khả năng phân tích thông tin, đánh giá bằng chứng một cách khách quan và đưa ra nhận định chính xác. Tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề cũng giúp kiểm toán viên xem xét vấn đề từ nhiều góc độ, từ đó đưa ra những kết luận dựa trên bằng chứng một cách logic.

Ứng viên cần đáp ứng những kỹ năng, bằng cấp, kiến thức cần thiết cho công việc này

7. Những khó khăn trong việc làm kiểm toán độc lập

Việc làm kiểm toán độc lập là một trong những ngành có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Bên cạnh những tiềm năng đó, ngành này cũng có nhiều khó khăn mà nhân viên cần phải đối mặt và vượt qua như:

Áp lực công việc và thời gian hoàn thành: Áp lực công việc trong ngành kiểm toán ngày càng gia tăng do tác động của CMCN 4.0, với khối lượng công việc lớn và độ phức tạp cao. Kiểm toán viên thường phải hoàn thành các dự án trong thời gian ngắn, đặc biệt trong mùa cao điểm, điều này đòi hỏi nhân viên phải có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo chất lượng công việc.

Với nhiều tiềm năng phát triển nhưng kiểm toán độc lập cũng gặp không ít khó khăn

Kết luận

Tuyển dụng kiểm toán độc lập đang ngày càng doanh, với sự phát triển của công nghệ thông tin cùng với sự toàn cầu hóa của thị trường. Doanh nghiệp cần tuyển kiểm toán độc lập để có thể nắm bắt được những thay đổi đó, đồng thời thực hiện các cuộc kiểm toán độc lập của công ty. Nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu của nhà tuyển dụng đưa ra cho vị trí này, đừng ngần ngại ứng tuyển để có cho mình công việc ổn định nhé!