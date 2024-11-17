Tuyển Kiểm toán độc lập CÔNG TY TNHH PARKER RUSSELL VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 35 Triệu

Tuyển Kiểm toán độc lập CÔNG TY TNHH PARKER RUSSELL VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH PARKER RUSSELL VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH PARKER RUSSELL VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Kiểm toán độc lập

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán độc lập Tại CÔNG TY TNHH PARKER RUSSELL VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mức lương
2 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 24, Khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiểm toán độc lập Với Mức Lương 2 - 35 Triệu

Hỗ trợ kiểm tra, soát xét tờ khai thuế hàng tháng/ quý trước khi gửi cho khách hàng
Hỗ trợ khách hàng trong công việc nộp giấy tờ chứng từ cho các bên như: thuế , ngân hàng, v.v
Hỗ trợ nhập số liệu sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ cho khách hàng lên phần mềm kế toán
Hỗ trợ kiểm tra bảng tính quyết toán thuế TNCN hàng năm, tờ khai quyết toán thuế
Các công việc khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối Chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính hoặc chuyên ngành có liên quan ( Chấp nhận là parttime)
Có khả năng sử dụng Tiếng Anh, Microsoft Office, đặc biệt Excel;
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, tư duy tốt;
Có sự tiến bộ trong quá trình tham gia đào tạo Job chuyên sâu; có tinh thần trách nhiệm trong công việc;
Giao tiếp tốt, chủ động, tự tin và cam kết làm việc lâu dài trong môi trường chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH PARKER RUSSELL VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, sáng tạo;
Ưu tiên được tuyển dụng cho các tổ chức kế toán, kiểm toán, thuế sau quá trình thực tập dựa trên đánh giá của Ban giám đốc;
Được tham gia vào các Job chuyên nghiệp và chuyên sâu trong quá trình thực tập;
Chương trình đào tạo (đào tạo chuyên sâu, đào tạo về Job) nhằm giúp Thực tập sinh phát triển các kỹ năng và nghề nghiệp;
Hỗ trợ lương thực tập..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PARKER RUSSELL VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PARKER RUSSELL VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH PARKER RUSSELL VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 24, khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-ke-toan-thu-nhap-2-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job251997
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Tuyển Kiểm toán độc lập Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Hạn nộp: 28/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS
Tuyển Kiểm toán độc lập CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS
Tuyển Kiểm toán độc lập CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI Á VIỆT NAM
Tuyển Kiểm toán độc lập CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI Á VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI Á VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Kiểm toán độc lập Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
Tuyển Kiểm toán độc lập CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PARKER RUSSELL VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kiểm toán độc lập CÔNG TY TNHH PARKER RUSSELL VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PARKER RUSSELL VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
Tuyển Kiểm toán độc lập CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Tuyển Kiểm toán độc lập Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Hạn nộp: 28/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS
Tuyển Kiểm toán độc lập CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS
Tuyển Kiểm toán độc lập CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI Á VIỆT NAM
Tuyển Kiểm toán độc lập CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI Á VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI Á VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Kiểm toán độc lập Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
Tuyển Kiểm toán độc lập CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PARKER RUSSELL VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kiểm toán độc lập CÔNG TY TNHH PARKER RUSSELL VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PARKER RUSSELL VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
Tuyển Kiểm toán độc lập CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất