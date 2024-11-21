Tuyển Kiểm toán độc lập Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kiểm toán độc lập Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Nội dung công việc

Tham gia xây dựng, thẩm định các quy trình, quy định, các chốt kiểm soát trong các hoạt động hàng ngày tại Công ty;

Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động tháng, quý, năm đối với các đơn vị trong Công ty;

Trực tiếp kiểm tra, đánh giá các sự kiện tuân thủ, xác định xác hành vi vi phạm tuân thủ, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng của vi phạm tuân thủ;

Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý và mức độ chính xác của hệ thống hạch toán kế toán và các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật;

Đánh giá tính đầy đủ, chính xác và an toàn của hệ thống thông tin quản lý và hệ thống thông tin tài chính, bao gồm cả hệ thống thông tin điện tử;

Đánh giá tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ, quy trình, quy tắc tác nghiệp, quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Giám sát việc khắc phục của các đơn vị qua việc giám sát hoạt động và thực hiện kết luận của các cơ quan thanh kiểm tra.

Thực hiện các công việc khác theo phân công

Thời gian làm việc: 08h30 - 17h30 (Thứ Hai - Thứ Sáu, nghỉ trưa 12h - 13h30)

2. Thời gian làm việc

Địa điểm làm việc: Tòa N01A - 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN

3. Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên

Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 3 năm, lĩnh vực kiểm toán.

Có kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm trong phòng chống gian lận từ lĩnh vực tài chính hoặc các ngành liên quan

Có thể phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập (ưu tiên ứng viên biết sử dụng Power BI, Tableu,...)

Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại Big4

Kỹ năng: thành thạo tin học văn phòng Microsoft Office (Word, Excel, Power Point...)

Ý thức được tầm quan trọng của các sự việc và hoàn thành các việc khẩn cấp trong thời gian cho phép

Luôn chủ động trong công việc.

Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

C. ĐÃI NGỘ

1. Chế độ chính sách:

Lương thưởng cạnh tranh trên thị trường, phản ánh đúng năng lực thực tế.

Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng đột xuất khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

12 ngày phép năm + phép thâm niên.

BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care).

Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...

2. Môi trường làm việc:

Cơ hội làm việc tại Công ty hàng đầu, uy tín trong lĩnh vực tài chính cá nhân.

Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên.

Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc.

3. Cơ hội phát triển:

F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển.

Tham gia đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88.

Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

