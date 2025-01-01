Công việc Kỹ sư hạ tầng đô thị

Nhu cầu tuyển kỹ sư hạ tầng ngày càng cao bởi vì hiện nay có rất nhiều dự án công trình xây dựng cho đô thị, khu vực phát triển. Vị trí việc làm này rất được yêu thích với chế độ đãi ngộ và mức lương cực kỳ hấp dẫn dao động từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng tùy vào kinh nghiệm.

1. Nhu cầu tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị

Ngành kỹ sư hạ tầng đô thị là các nhóm công việc liên quan tới thiết kế, thi công các dự án công trình, thiết bị kỹ thuật và hệ thống giao thông đô thị nhằm cung cấp nước sinh hoạt, cung cấp điện, xử lý rác thải,.. các khu vực của đô thị đang sinh sống.

Hiện nay, tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị luôn được chú trọng và ngày càng phát triển bởi vì nhu cầu về việc quy hoạch, xây dựng và phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngày một gia tăng nhằm đáp ứng điều kiện cho bước tiến công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Kỹ sư hạ tầng đô thị có vai trò quan trọng đó là giải quyết các vấn đề liên quan tới kỹ thuật hạ tầng đô thị từ đó tạo sự phát triển nhanh chóng, hướng tới cuộc sống có đô thị xanh, bền vững hơn.

Nước Việt Nam ta hướng tới việc đẩy mạnh tốc độ nền công nghiệp hóa và hiện đại hóa vào năm 2030. Chính vì thế, nhà nước tập trung nguồn lực cho sự đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật góp phần thúc đẩy và phát triển nền kinh tế- xã hội. Từ đó, nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn với những kỹ sư xây dựng có chuyên môn hạ tầng kỹ thuật để xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, hạ tầng giao thông cho khoảng hơn 1400 khu đô thị và khu công nghiệp hiện có trên cả nước.

Ngoài ra, tại các trường đại học có đào tạo nhiều tới chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị rất nhiều. Theo kết quả khảo sát việc làm cho thất 100% kỹ sư ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng sẽ có việc làm sau khoảng 1 năm ra trường và hơn 90% là các bạn sinh viên mới tốt nghiệp làm đúng ngành. Ước tính nhu cầu nguồn nhân lực ngành này cần trên 500 kỹ sư mỗi năm tới.

Cơ hội tốt cho các bạn học ngành này có thể thực tập hay thậm chí làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu: Tập đoàn Vingroup, Combitek VN, Sekisho Corporation, ACUD Group, Nhà máy nước cấp Nam Định, …Thông qua cơ hội được học tập và tiếp xúc với nhà tuyển dụng, các công ty/ doanh nghiệp mà sinh viên ngành khoa Kỹ thuật đô thị có điều kiện hiểu thêm về nghề nghiệp tương lai sau này của bản thân.

Nhu cầu tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị càng gia tăng do nhiều khu vực triển khai xây dựng và củng cố cơ sở hạ tầng

2. Mức lương trung bình của kỹ sư hạ tầng đô thị

Mức lương của kỹ sư hạ tầng đô thị tại Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm làm việc, khu vực tuyển dụng, quy mô dự án và doanh nghiệp tuyển dụng. Dưới đây là mức lương trung bình dao động:

Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Tuyển Kỹ sư hạ tầng đô thị mới ra trường 8.000.000 - 15.000.000 Tuyển Kỹ sư hạ tầng đô thị (1-3 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 25.000.000 Tuyển Kỹ sư hạ tầng đô thị (3-5 năm kinh nghiệm) 25.000.000 - 35.000.000 Tuyển Kỹ sư hạ tầng đô thị (Trên 5 năm kinh nghiệm) 35.000.000 - 50.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư hạ tầng đô thị

Kỹ sư hạ tầng đô thị có công việc khá đa dạng và nhiệm vụ thực hiện sẽ khác nhau. Tuy nhiên đều dựa theo quy trình làm việc có chuyên môn ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Dưới đây là mô tả chi tiết:

Lập kế hoạch và triển khai dự án công trình: Kỹ sư hạ tầng cần phải thiết kế và khai kế hoạch chi tiết cho dự án công trình hạ tầng, phải được phê duyệt trước đó. Công việc bao gồm:

Kỹ sư cần xác định rõ thời gian khởi công và hoàn thành dự án để nghiệm thu từng hạng mục công trình sau khi hoàn thiện.

Quản lý và phân chia công việc đội ngũ nhân lực tham gia và các đơn vị thi công cụ thể.

Lập kế hoạch chi tiết về nguồn tài chính, chi phí cụ thể cho việc thi công để trình lên ban lãnh đạo đảm bảo quy trình diễn ra chuẩn, chính xác nhất.

Kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, khối lượng cho từng hạng mục của công trình.

Trao đổi trực tiếp với chủ thầu xây dựng: Kỹ sư là người thường xuyên trao đổi và làm việc với các chủ thầu về các vấn đề liên quan tới hạng mục thi công. Cụ thể:

Đưa ra kế hoạch cụ thể, phương án triển khai đối với từng hạng mục công trình.

Thường xuyên giám sát, xử lý kịp thời khi có vấn đề phát sinh khi thi công

Thống nhất về mức chi phí với các bên liên quan cho công trình hạ tầng.

Sau khi hoàn tất dự án, kỹ sư hạ tầng sẽ gặp chủ đầu tư để nghiệm thu và quyết toán chi phí còn lại của công trình.

Giám sát chất lượng và khối lượng của công trình: Công việc của họ cần làm là giám sát số lượng và chất lượng nguyên vật liệu sử dụng, chi phí mua bán khác để đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Giải quyết các vấn đề phát sinh: Trong quá trình triển khai dự án sẽ không tránh khỏi những vấn đề liên quan tới như: nguyên vật liệu, chi phí, chủ đầu tư hay là nguồn nhân lực…Chính vì thế, kỹ sư hạ tầng đô thị đưa ra giải pháp phù hợp với mọi tình huống bất ngờ xảy ra, không chỉ là đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, mà còn về quyền lợi của đội ngũ nhân viên cũng được bảo đảm.

Lập báo cáo và phân tích công việc: Kỹ sư hạ tầng thực hiện lập báo cáo theo tháng, theo quý và theo năm. Kỹ sư hạ tầng đô thị chịu trách nhiệm phân tích các nội dung theo kế hoạch đó cụ thể để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Một số công việc khác:

Phối hợp cùng với bộ phận quản lý chất lượng để theo dõi chặt chẽ chất lượng công trình, đồng thời xử lý vấn đề như cơ sở hạ tầng, an toàn lao động,...

Thực hiện một số thủ tục hành chính với bộ phận nhân sự nhằm đảm bảo tiến độ triển khai công việc.

Xử lý các công việc được giao xuống từ cấp trên một cách tốt nhất.

Công việc của kỹ sư hạ tầng đô thị phải đảm bảo theo quy trình thiết kế và triển khai thi công

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư hạ tầng đô thị

Qua việc tìm hiểu về công việc của kỹ sư hạ tầng đô thị, nhà tuyển dụng kỹ sư hạ tầng đô thị có những tiêu chuẩn cao về chuyên môn và kỹ năng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, bạn cần có một số kỹ năng như sau:

Kỹ năng đọc và hiểu được bản vẽ: Bất cứ một dự án công trình nào bắt đầu từ việc lên kế hoạch thiết kế cơ sở, lên bản vẽ thì khả năng đọc hiểu bản vẽ giúp được các kỹ sư nắm được quy mô và tính chất công trình.

Sử dụng phần mềm chuyên dụng: Việc thành thạo các phần mềm thiết kế dự án giúp nhà đầu tư theo dõi được chất lượng công việc tốt hơn.

Kỹ năng làm việc theo nhóm/cá nhân: Kỹ sư cần có sự linh hoạt trong làm việc dù là hoạt động theo nhóm hay là cá nhân.Bên cạnh đó, kỹ sư cần chịu được áp lực và đảm bảo hoàn thành công việc được giao.

Khả năng xử lý các tình huống: Công việc trong ngành kỹ thuật xây dựng hạ tầng đô thị thường xuyên phát sinh các sự cố trong quá trình thi công. Chính vì thế, người kỹ sư hạ tầng đô thị cần có khả năng giải quyết và xử lý vấn đề một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Các nhà tuyển dụng kỹ sư hạ tầng đô thị đều đòi hỏi kiến thức chuyên môn và khả năng xử lý vấn đề

5. Khu vực tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị nhiều

Khu vực tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị tập trung nhiều ở các thành phố lớn và các khu vực đang phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng. Dưới đây là những khu vực phổ biến:

Tuyển sư hạ tầng đô thị tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô có nền kinh tế và xã hội phát triển, thành phố Hà Nội có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng với dân số đông và mật độ xây dựng cao. Đặc biệt, các dự án cải tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn đòi hỏi tuyển dụng kỹ sư hạ tầng đô thị có chuyên môn cao.

Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị TP.HCM

TP.HCM có tốc độ đô thị hóa cao, phát triển kinh tế lớn nhất cả nước với sự mở rộng mạnh mẽ của các khu đô thị mới như Thủ Thiêm, Phú Mỹ Hưng và Thành phố Thủ Đức. Tại các khu vực này, các dự án lớn về phát triển giao thông đô thị và cải tạo hạ tầng công cộng chú trọng kéo theo nhiều các công ty xây dựng, tư vấn thiết kế có nhu cầu tuyển nguồn nhân lực kỹ sư hạ tầng.

Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị Đà Nẵng

TP Đà Nẵng là thành phố phát triển loại hình du lịch và văn hóa miền Trung nước ta với tốc độ phát triển đô thị ngày càng cao. Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành "thành phố đáng sống" với các dự án hạ tầng xanh và thông minh, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư trình độ cao.

Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng tập trung vào phát triển hệ thống cảng biển, logistics và công nghiệp. Tại thị trường việc làm Hải Phòng, cơ sở hạ tầng giao thông như đường cao tốc, cầu vượt, và cảng hàng hóa được đầu tư mạnh mẽ. Chính vì lý do đó, mà một số khu vực của Hải Phòng có nhu cầu tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị nhằm giải quyết các vấn đề về cầu đường, cảng biển và công nghiệp.

Khu vực tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị tập trung nhiều ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM

7. Trường đào tạo ngành xây dựng và hạ tầng đô thị uy tín nhất Việt Nam

Hiện nay, tại các trường đại học, cao đẳng đào tạo chuyên ngành liên quan tới hạ tầng đô thị để tạo cơ hội phát triển cho nhiều bạn sinh viên, đẩy mạnh nguồn nhân lực phát triển cho đất nước. Dưới đây là bảng tổng hợp thông tin về các trường đào tạo ngành xây dựng và hạ tầng đô thị uy tín tại Việt Nam:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Xây dựng Hà Nội Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng A00, A01, D07 22-27 điểm 12-18 triệu đồng/năm Hà Nội Đại học Kiến trúc Hà Nội Kỹ thuật hạ tầng đô thị A00, V00, V01 20-25 điểm 15-20 triệu đồng/năm TP. Hồ Chí Minh Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng dân dụng A00, A01 23-28 điểm 25-30 triệu đồng/năm TP. Hồ Chí Minh Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, D07 20-24 điểm 11-15 triệu đồng/năm Đà Nẵng Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng Kỹ thuật xây dựng, Hạ tầng đô thị A00, A01 20-25 điểm 20-25 triệu đồng/năm Hải Phòng Đại học Hàng hải Việt Nam Xây dựng công trình cảng và hạ tầng đô thị A00, A01 18-22 điểm 9-15 triệu đồng/năm Cần Thơ Đại học Cần Thơ Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D07 18-22 điểm 11-15 triệu đồng/năm

Các trường đại học, cao đẳng chú trọng hơn trong các ngành học xây dựng và hạ tầng đô thị

Kết Luận

Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị mở ra nhiều cơ hội việc làm cùng với mức lương hấp dẫn để các ứng viên đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Kỹ sư hạ tầng đô thị có vai trò quan trọng trọng việc thiết kế, thi công và quản lý cơ sở hạ tầng, các kỹ sư hạ tầng đô thị sẽ là những người kiến tạo nên diện mạo tương lai của các khu đô thị. Nếu bạn yêu thích công việc này và muốn trở thành kỹ sư giỏi thì hãy nắm vững kiến thức chuyên môn cùng các kỹ năng cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.