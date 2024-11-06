Tuyển Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Lập quy hoạch
- Thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công các dự án khu đô thị
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad, Civil 3D, Office...
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Kinh nghiệm: 3 đến 5 năm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc từ 1 tháng (hưởng lương 80% lương chính thức).
Sau khi thử việc đạt yêu cầu sẽ được công ty ký HĐLĐ chính thức, được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, chế độ thưởng lễ tết theo quy định của nhà nước.
Được du lịch hàng năm với công ty
Được làm việc trong môi trường lành mạnh, có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
