Tuyển Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị

- Lập quy hoạch
- Thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công các dự án khu đô thị

Yêu Cầu Công Việc

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad, Civil 3D, Office...
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Kinh nghiệm: 3 đến 5 năm

Quyền Lợi

Thử việc từ 1 tháng (hưởng lương 80% lương chính thức).
Sau khi thử việc đạt yêu cầu sẽ được công ty ký HĐLĐ chính thức, được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, chế độ thưởng lễ tết theo quy định của nhà nước.
Được du lịch hàng năm với công ty
Được làm việc trong môi trường lành mạnh, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: sảnh B, đơn nguyên B, toà LICOGI 13, 164 Khuất Duy Tiến

