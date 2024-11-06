Tuyển Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Lập quy hoạch

- Thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công các dự án khu đô thị

Yêu Cầu Công Việc

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad, Civil 3D, Office...

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Kinh nghiệm: 3 đến 5 năm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc từ 1 tháng (hưởng lương 80% lương chính thức).

Sau khi thử việc đạt yêu cầu sẽ được công ty ký HĐLĐ chính thức, được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, chế độ thưởng lễ tết theo quy định của nhà nước.

Được du lịch hàng năm với công ty

Được làm việc trong môi trường lành mạnh, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI

