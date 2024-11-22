Tuyển Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 23 Triệu

Tuyển Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 23 Triệu

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Mức lương
22 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Meyhome Capital Phú Quốc, phường An Thới, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị Với Mức Lương 22 - 23 Triệu

Địa điểm làm việc: Dự án Khu đô thị Meyhome Capital Phú Quốc, phường An Thới, TP. Phú Quốc
Vai trò: Ban QLDA của Chủ đầu tư
Công việc cụ thể:

Với Mức Lương 22 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành: Quy hoạch hạ tầng - đô thị, Kỹ sư cầu đường; Kỹ thuật hạ tầng đô thị, cấp thoát nước,...
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giám sát thi công hạ tầng xây dựng. Ưu tiên kinh nghiệm thi công hạ tầng đô thị.
- Có trình độ chuyên môn tốt trong công tác Thiết kế, kiểm tra các hạng mục kỹ thuật hạ tầng đô thị (giao thông, san nền, cấp - thoát nước)
- Có khả năng am hiểu các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành liên quan đến công tác Thiết kế hạ tầng đô thị, thiết kế xây dựng công trình,...
- Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm chuyên môn trong xây dựng: các phần mềm để triển khai bản vẽ AutoCad, Project, dự toán, Office
- Nắm vững quy trình, quy phạm kỹ thuật trong xây dựng.
- Có khả năng quản lý chất lượng, tiến độ.

Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, 22-23 triệu
- Hỗ trợ nhà ở tại dự án, hỗ trợ chi phí bữa trưa 20k/ngày làm việc, hỗ trợ vé máy bay về thăm gia đình 2-3 tháng/lần
- Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...
- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn
- Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn
- Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác nếu có
- Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến
- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h từ thứ 2 – thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-giam-sat-thu-nhap-22-23-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job255201
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Tuyển Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 23 Triệu
CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Kiên Giang Đã hết hạn 22 - 23 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Bắc Kạn thu nhập 20 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 04/01/2025
Bắc Kạn Hà Nội Đã hết hạn 20 - 27 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA
Tuyển Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI
Tuyển Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Tuyển Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 23 Triệu
CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Kiên Giang Đã hết hạn 22 - 23 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Bắc Kạn thu nhập 20 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 04/01/2025
Bắc Kạn Hà Nội Đã hết hạn 20 - 27 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA
Tuyển Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI
Tuyển Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất