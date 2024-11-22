Tuyển Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 23 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Mức lương
22 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu đô thị Meyhome Capital Phú Quốc, phường An Thới, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc
Mô Tả Công Việc Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị Với Mức Lương 22 - 23 Triệu
Địa điểm làm việc: Dự án Khu đô thị Meyhome Capital Phú Quốc, phường An Thới, TP. Phú Quốc
Vai trò: Ban QLDA của Chủ đầu tư
Công việc cụ thể:
Với Mức Lương 22 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành: Quy hoạch hạ tầng - đô thị, Kỹ sư cầu đường; Kỹ thuật hạ tầng đô thị, cấp thoát nước,...
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giám sát thi công hạ tầng xây dựng. Ưu tiên kinh nghiệm thi công hạ tầng đô thị.
- Có trình độ chuyên môn tốt trong công tác Thiết kế, kiểm tra các hạng mục kỹ thuật hạ tầng đô thị (giao thông, san nền, cấp - thoát nước)
- Có khả năng am hiểu các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành liên quan đến công tác Thiết kế hạ tầng đô thị, thiết kế xây dựng công trình,...
- Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm chuyên môn trong xây dựng: các phần mềm để triển khai bản vẽ AutoCad, Project, dự toán, Office
- Nắm vững quy trình, quy phạm kỹ thuật trong xây dựng.
- Có khả năng quản lý chất lượng, tiến độ.
Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, 22-23 triệu
- Hỗ trợ nhà ở tại dự án, hỗ trợ chi phí bữa trưa 20k/ngày làm việc, hỗ trợ vé máy bay về thăm gia đình 2-3 tháng/lần
- Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...
- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn
- Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn
- Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác nếu có
- Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến
- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h từ thứ 2 – thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
