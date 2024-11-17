Tuyển Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Bắc Kạn thu nhập 20 - 27 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị

Mức lương
20 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Kạn: Đống Đa

- Phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác thẩm định chất lượng thiết kế hạ tầng kỹ thuật của đơn vị tư vấn của đơn vị tư vấn theo chức năng nhiệm vụ, cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch thiết kế kỹ thuật cho các dự án dựa trên yêu cầu của Ban lãnh đạo. Chịu trách nhiệm thiết kế và quản lý từ giai đoạn Quy hoạch đến Kiến trúc công trình. (có kinh nghiệm về hạ tầng công trình cao tầng, khách sạn là một lợi thế)
- Lập nhiệm vụ thiết kế, thẩm tra, kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế hạ tầng kỹ thuật của đơn vị tư vấn gồm: giao thông, chuẩn bị kỹ thuật – san nền, điện, nước, đánh giá môi trường chiến lược)
- Thẩm định, đánh giá kết quả sản phẩm tư vấn hạ tầng quy hoạch, thiết kế theo chuyên môn.
- Làm việc, giải trình với các Sở Ban ngành trình thẩm định, phê duyệt các hồ sơ hạ tầng quy hoạch, thiết kế.
- Có khả năng am hiểu các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành liên quan đến công tác Thiết kế hạ tầng đô thị, thiết kế xây dựng công trình,...
- Có khả năng sử dụng tốt (các) phần mềm chuyên môn trong xây dựng

- Có chứng chỉ hành nghề Kỹ sư đô thị hạng 2 trở lên
- Tự tin, chủ động giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ ngoại giao cần thiết cho công việc: các phòng ban kỹ thuật của phòng quản lý đô thị tại địa phương, v.v...

Mức lương theo thỏa thuận theo năng lưc
Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Các phụ cấp: ăn trưa và các phụ cấp khác theo quy định Công ty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5,6 Ngọc Khánh Plaza – số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

