Tuyển Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Bắc Kạn thu nhập 20 - 27 Triệu

Mức lương 20 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Kạn: Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tuyển kỹ sư hạ tầng đô thị Với Mức Lương 20 - 27 Triệu

- Phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác thẩm định chất lượng thiết kế hạ tầng kỹ thuật của đơn vị tư vấn của đơn vị tư vấn theo chức năng nhiệm vụ, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch thiết kế kỹ thuật cho các dự án dựa trên yêu cầu của Ban lãnh đạo. Chịu trách nhiệm thiết kế và quản lý từ giai đoạn Quy hoạch đến Kiến trúc công trình. (có kinh nghiệm về hạ tầng công trình cao tầng, khách sạn là một lợi thế)

- Lập nhiệm vụ thiết kế, thẩm tra, kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế hạ tầng kỹ thuật của đơn vị tư vấn gồm: giao thông, chuẩn bị kỹ thuật – san nền, điện, nước, đánh giá môi trường chiến lược)

- Thẩm định, đánh giá kết quả sản phẩm tư vấn hạ tầng quy hoạch, thiết kế theo chuyên môn.

- Làm việc, giải trình với các Sở Ban ngành trình thẩm định, phê duyệt các hồ sơ hạ tầng quy hoạch, thiết kế.

- Có khả năng am hiểu các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành liên quan đến công tác Thiết kế hạ tầng đô thị, thiết kế xây dựng công trình,...

- Có khả năng sử dụng tốt (các) phần mềm chuyên môn trong xây dựng

Với Mức Lương 20 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chỉ hành nghề Kỹ sư đô thị hạng 2 trở lên

- Tự tin, chủ động giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ ngoại giao cần thiết cho công việc: các phòng ban kỹ thuật của phòng quản lý đô thị tại địa phương, v.v...

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận theo năng lưc

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Các phụ cấp: ăn trưa và các phụ cấp khác theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin