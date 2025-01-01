Công việc Nhân viên Quay/Dựng video

Tuyển dụng quay dựng video đang rất lớn tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng,… với mức lương trung bình từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/ tháng. Đây là cơ hội cho những người trẻ có kỹ năng quay phim, chụp ảnh, edit video… phát triển nghề nghiệp và theo đuổi đam mê.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quay dựng video

Nhân viên quay dựng video là người chịu trách nhiệm ghi hình và biên tập video cho các dự án truyền thông, quảng cáo, phim ảnh và sự kiện. Họ không trực tiếp sản xuất nội dung video mà chỉ tạo ra các video dựa trên kịch bản và nội dung có sẵn.

Công việc của một nhân viên quay dựng video là sử dụng máy quay và các thiết bị chuyên dụng để ghi lại hình ảnh và âm thanh, sau đó dùng các phần mềm chuyên dụng như Adobe Premiere, After Effects để biên tập, cắt ghép, chỉnh sửa và thêm hiệu ứng để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng cao nhất.

Cơ hội phát triển đối với việc làm quay dựng video là rất lớn

Hiện nay, nhu cầu về nội dung video chất lượng cao đang gia tăng, dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực có khả năng làm việc đa nhiệm, từ quay phim đến chỉnh sửa. Những người theo đuổi nghề này có cơ hội nâng cao tay nghề và phát triển sự nghiệp trong các lĩnh vực sáng tạo, góp phần tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mang tính đột phá và thu hút sự chú ý của khán giả.

2. Mức lương trung bình của quay dựng video

Thu nhập trung bình của một nhân viên quay dựng video tại Việt Nam dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, vị trí công việc và khu vực làm việc. Đặc biệt, với các dự án với yêu cầu cao về kỹ thuật và sáng tạo thường mang lại mức thu nhập hấp dẫn hơn. Dưới đây là bảng tổng hợp mức lương theo các cấp bậc trong nghề quay dựng video.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm quay dựng video Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên quay dựng 9.000.000 - 15.000.000 Chuyên viên quay dựng 15.000.000 - 25.000.000 Leader Media 30.000.000 - 35.000.000

Đối với freelancer, mức thù lao quay dựng phụ thuộc rất lớn vào quy mô và độ phức tạp của dự án. Với những công việc như quay phóng sự cưới, quay đá bóng, quay TVC hay quay sản phẩm, mức thu nhập trung bình có thể dao động từ 500.000VNĐ đến vài triệu đồng mỗi buổi.

Mức lương trung bình tuyển dụng quay dựng video dao động trong khoảng khá rộng

3. Kỹ năng cần có của một nhân viên quay dựng video

Con đường trở thành một người quay dựng video chuyên nghiệp đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức chuyên môn và khả năng sáng tạo nghệ thuật. Trong đó, những kỹ năng cốt lõi mà hầu hết các vị trí tuyển dụng quay dựng video đều yêu cầu bao gồm:

Quay Video: Kỹ năng quay phim là nền tảng của nghề. Một người quay phim giỏi cần nắm vững các kỹ thuật như: lựa chọn góc máy, điều chỉnh ánh sáng, lấy nét và điều khiển máy quay để tạo ra những thước phim chất lượng cao. Ngoài ra, khả năng sử dụng các thiết bị quay phim khác nhau như máy quay chuyên nghiệp, gimbal, drone cũng là một lợi thế lớn.

Chụp ảnh: Chụp ảnh là một phần không thể tách rời trong quy trình quay phim. Nhân viên cần có con mắt nghệ thuật tinh tế để điều chỉnh tiêu điểm và độ phơi sáng, đồng thời biết cách tận dụng góc máy để tạo nên những bức ảnh thu hút. Sự hiểu biết về cách bố trí cảnh và ánh sáng không chỉ giúp tăng cường giá trị hình ảnh mà còn làm nổi bật thông điệp của video.

Thiết kế: Một nhà quay dựng video không chỉ cần quay phim mà còn cần có kỹ năng thiết kế hình ảnh và âm thanh. Kỹ năng này giúp bạn tạo ra những thước phim có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với từng dự án. Để làm tốt công việc này yêu cầu bạn cần biết cách sử dụng các phần mềm đồ họa để tạo hiệu ứng, chỉnh sửa màu sắc và thiết kế các yếu tố hình ảnh khác.

Edit Video: Chỉnh sửa video là một khâu quan trọng quyết định chất lượng sản phẩm cuối cùng. Theo đó, người làm edit video cần thông thạo các phần mềm chỉnh sửa, từ việc cắt ghép các cảnh quay thô cho đến việc thêm nhạc, hiệu ứng và văn bản để tạo ra một câu chuyện liền mạch. Kiến thức về các kỹ thuật biên tập giúp cải thiện không chỉ tính thẩm mỹ mà còn trải nghiệm người xem, tạo ra những sản phẩm ấn tượng và chuyên nghiệp.

Những kỹ năng cần có của một nhân viên quay dựng video

4. Mô tả chi tiết về công việc của quay dựng video

Việc làm quay dựng video khá phức tạp, đòi hỏi người thực hiện phải biết xử lý nhiều nhiệm vụ từ giai đoạn lên kế hoạch cho đến sản xuất hoàn thiện các sản phẩm video cuối cùng. Vì thế, ứng viên cần có kỹ năng đa dạng sau đây để thực hiện tốt các công việc:

Trao đổi với đạo diễn và biên kịch để xác định rõ cảnh quay cần thiết.

Lập kế hoạch chi tiết cho các cảnh quay, đảm bảo mọi yếu tố được chuẩn bị chu đáo.

Lựa chọn và lắp ráp thiết bị quay phim, bao gồm máy ảnh và phần mềm biên tập.

Kiểm tra và chuẩn bị camera, thiết lập các góc quay hoặc chuyển động hợp lý.

Tiến hành quay các cảnh theo yêu cầu, ghi lại hình ảnh từ vị trí cố định hoặc di động.

Phối hợp với các bộ phận như trang điểm, ánh sáng và âm thanh để đảm bảo chất lượng tổng thể.

Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình quay phim.

Chỉnh sửa và cắt ghép các cảnh quay thô bằng phần mềm biên tập chuyên nghiệp.

Theo dõi kịch bản để đảm bảo rằng nội dung video có tính logic và phù hợp.

Hoàn thiện video với chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra.

Nghề quay dựng video cần xử lý nhiều công việc để tạo ra những thước phim ấn tượng

Cần lưu ý rằng công việc thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường làm việc, quy mô dự án và yêu cầu cụ thể của từng sản phẩm. Các nhân viên có thể phải linh hoạt và thích ứng với nhiều tình huống khác nhau để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm cuối cùng.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm quay dựng video

Trong môi trường sáng tạo nhưng cũng đầy áp lực, nhà tuyển dụng quay dựng video muốn tìm kiếm ứng viên không chỉ có kỹ năng chuyên môn mà còn cần phẩm chất cá nhân mạnh mẽ. Đáp ứng những yêu cầu này sẽ giúp họ phát triển và tỏa sáng.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quay phim, chụp ảnh, biên tập video hoặc truyền thông, quảng cáo, giúp họ nắm vững quy trình làm việc và kỹ thuật cần thiết.

Kỹ năng vận hành thiết bị: Thành thạo trong việc sử dụng các thiết bị quay phim như máy quay, chân đế và phần mềm biên tập video để đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh.

Kiến thức về quay phim: Am hiểu các khía cạnh của việc quay phim và chụp cảnh, bao gồm cách thiết lập ánh sáng, góc quay và bố cục.

Khả năng làm theo kịch bản: Có khả năng hiểu và thực hiện theo kịch bản quay video, đảm bảo mọi yếu tố được thể hiện đúng như mong muốn của đạo diễn.

Thành thạo phần mềm chỉnh sửa: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm biên tập video chuyên nghiệp như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro hoặc DaVinci Resolve.

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp tốt để có thể phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác trong ekip sản xuất, từ đạo diễn đến các nghệ sĩ, kỹ thuật viên khác.

Tính chủ động: Chủ động trong công việc, có khả năng ra quyết định nhanh chóng trong các tình huống phát sinh khi thực hiện các cảnh quay.

Sự cẩn thận: Chú ý đến chi tiết, đảm bảo rằng mọi set quay đều được thực hiện hoàn hảo, giúp cho video được hoàn thiện một cách tốt nhất.

Khả năng tập trung: Có khả năng tập trung trong thời gian dài để xử lý các công đoạn phức tạp trong quá trình sản xuất và dựng video.

Thể lực tốt: Thể lực đủ để có thể mang vác thiết bị nặng và làm việc trong điều kiện thực địa.

Con mắt nghệ thuật: Nhạy cảm với màu sắc và bố cục, có khả năng tạo ra các sản phẩm video hấp dẫn và sáng tạo.

Nghề quay dựng video đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao, sự sáng tạo và đam mê

Ngoài ra, mỗi nhà tuyển dụng quay dựng video có thể đưa ra các yêu cầu khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động và mục tiêu công ty hướng đến. Do đó, ứng viên nên linh hoạt và chuẩn bị tốt để đáp ứng các tiêu chí cụ thể mà từng vị trí đòi hỏi.

6. Khu vực tuyển dụng quay dựng video nhiều nhất

Thị trường tuyển dụng quay dựng video tại Việt Nam đang ngày càng sôi động, đặc biệt tại các đô thị lớn. Sự phát triển mạnh mẽ của phim ảnh, âm nhạc, thương mại điện tử và truyền thông xã hội đã tạo ra một nhu cầu lớn về nội dung video chất lượng cao. Trong số các địa điểm thu hút nhiều cơ hội việc làm nhất, Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng nổi lên như những trung tâm sản xuất nội dung video hàng đầu.

Tuyển dụng quay dựng video Hà Nội

Hà Nội là một trong những thị trường tuyển dụng quay dựng video sôi động nhất. Nhu cầu về video quảng cáo, video giới thiệu sản phẩm, video sự kiện và các loại hình video khác rất lớn, đến từ các doanh nghiệp lớn, nhỏ và vừa, các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ.

Bên cạnh đó, sự phát triển của các startup và công ty công nghệ cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho những người làm công việc quay dựng video.

Tuyển dụng quay dựng video TP.HCM

TP.HCM cũng là một địa điểm hấp dẫn cho các nhà quay dựng video. Thành phố này tập trung nhiều công ty truyền thông, quảng cáo và sản xuất phim, tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và năng động. Nhu cầu về video marketing, video corporate, và video giải trí rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang, ẩm thực và du lịch.

Điều kiện thuận lợi tại các đô thị lớn thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng quay dựng video

Tuyển dụng quay dựng video Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng có nhu cầu lớn về video quảng bá du lịch, video giới thiệu về các dự án bất động sản và video sự kiện. Bên cạnh đó, sự phát triển của các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới.

Hơn nữa, Đà Nẵng cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa và thể thao, mở ra cơ hội cho các chuyên gia sáng tạo và thực hiện các dự án video độc đáo, tạo dấu ấn trong lòng khán giả. Do đó, Đà Nẵng luôn cần cần tuyển quay dựng video chất lượng cao.

Với bối cảnh phát triển sôi động của các ngành truyền thông và giải trí, các ứng viên quay dựng video có cơ hội làm việc tại nhiều đơn vị khác nhau ở nhiều thành phố lớn. Nhu cầu tuyển dụng quay dựng video mạnh mẽ không chỉ phản ánh sự cần thiết của nội dung video trong chiến lược truyền thông mà còn tạo điều kiện cho các ứng viên phát triển sự nghiệp trong một lĩnh vực đang trên đà mở rộng mạnh mẽ.